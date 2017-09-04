Nova legislação fecha cerco contra empresas corruptas

O Governo do Estado pretende fechar o cerco contra empresas que possam cometer irregularidades no âmbito do serviço público, como prestadores e fornecedores. O executivo enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria um Código de Conduta e Irregularidade. O material tem 15 artigos. Se for aprovado na Assembleia Legislativa, o projeto vai valer para todos os poderes, incluindo o Legislativo e o Judiciário.

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A lei já existe atualmente para punir infratores, mas tudo isso agora estará expresso no código a ser seguido pelas empresas em novos contratos, de acordo com o secretário de Controle e Transparência do Estado, Eugênio Ricas. Além de reduzir a corrupção, a ideia é que as empresas tenham menos chances de defesa, como quando alegam que não sabiam o que estavam fazendo.

“São princípios que devem ser obedecidos pelas empresas, como, por exemplo, vedação de utilização do trabalho infantil, obrigatoriedade de denúncia, em caso da empresa saber de alguma irregularidade, obrigatoriedade de observar as normas de licitação e uma série de artigos que preveem as sanções impostas, caso não cumpram esses princípios”, declara.

A Lei Anticorrupção já prevê punição a empresas que não cumpram contratos ou obtenham vantagem com a conivência ou não de servidores públicos. Até o momento 15 empresas foram condenadas ao pagamento de multas que somam R$ 3 milhões. Entre os casos recentes está o fornecimento de café de má qualidade, de toner falsificado para impressoras, de não fornecimento de manual de manutenção de equipamento médico e até de propina oferecida para um secretário de Estado para obter favorecimento.

“Quando a gente aplica a lei é porque o ato já aconteceu. O que a gente espera com esse código é atuar de forma preventiva, evitando que o ato aconteça para não ter que aplicar a sanção. Caso aconteça, vamos continuar aplicando a lei, doa a quem doer”, acrescenta. "Nosso objetivo é que as empresas forneçam bens e serviços de qualidade, cumprindo o que prevê”, finaliza Ricas.