Nova interdição da Leitão da Silva desagrada comércio e motoristas

Avenida Leitão da Silva está com um novo trecho interditado para obras de macrodrenagem Crédito: Eduardo Dias

As obras na avenida Leitão da Silva, em Vitória, começaram em janeiro de 2014 e a primeira estimativa para a conclusão das reformas seria para meados de 2015. No entanto, cerca de 2 anos depois, o movimento de tratores e operários ainda é grande. Foi assim mais uma vez na manhã desta segunda-feira (11), quando um novo trecho da avenida foi totalmente interditado para a realização de obras de macrodrenagem.

Dessa vez, a interdição acontece entre a rua Dona Maria Rosa, em Andorinhas, e a rua Frederico Lagassa (próximo da loja Eletromil), em Consolação, no sentido avenida Beira-Mar. No sentido em direção à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o trecho de duas pistas foi dividido em mão dupla. A previsão é para que as obras durem até novembro do ano que vem.

Os vários meses de obras diminuem fluxo de carros e também de clientes. Com isso, quem acaba ficando com um grande prejuízo são os comerciantes da região. Na avaliação da Associação de Comerciantes da Leitão da Silva, representada pelo presidente Wellington Gonçalves, o rendimento do comércio caiu bastante.

"Na maioria dos comerciantes impactou em algo de 50% a 60% (na diminuição de vendas). Eu converso com colegas de seguimentos diferentes. Desde 2014, tivemos um grande número de demissões. No nosso comércio varejista impactou com certeza em 50%", avaliou

O motorista Eduardo Felipe, que frequenta o comércio da avenida Leitão da Silva, criticou o ritmo lento das obras. "Deveriam de ter projeto melhor isso aí (a obra), porque está esse tempo todo parado e não resolveu. Mais um ano de obra, para a gente que mora aqui, é muito difícil. A gente não vê muito progressos nessas obras", disse o motorista.

No começo do mês de janeiro alguns pontos de comércio foram atacados por criminosos na avenida Leitão da Silva. No entanto, o representante dos comerciantes, Wellington Gonçalves, afirmou que o policiamento do local foi reforçada e a insegurança deixou de ser um problema.

"No quesito policiamento ostensivo, durante e depois das manifestações, a gente só pode agradecer à Polícia Militar", declarou Wellington Gonçalves.

SAMBÃO DO POVO

Além da interdição na Leitão da Silva, os motoristas e pedestres que passam pela região de Santo Antônio, em Vitória, precisam estar atentos. A prefeitura da capital interditou totalmente da avenida Dário Lourenço de Souza, o Sambão do Povo, entre as ruas Elvira Zílio e Servidão Belarmino Guedes de Moraes, em Mário Cypreste.

A prefeitura da capital interditou totalmente da avenida Dário Lourenço de Souza, o Sambão do Povo, entre as ruas Elvira Zílio e Servidão Belarmino Guedes de Moraes, em Mário Cypreste Crédito: Eduardo Dias