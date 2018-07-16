Nova iluminação vai reduzir em 50% os custos do Convento com energia

Convento da Penha iluminado para campanha Outubro Rosa Crédito: Vitor Jubini

O Convento da Penha vai ganhar nova iluminação tanto no acesso até o Campinho como no próprio monumento, que vai ter a vista mais valorizada com as mudanças. Um dos principais objetivos da intervenção é a redução dos custos com energia, que devem cair pela metade. Além disso, os visitantes vão ter acesso à internet de graça no Campinho. A inauguração, tanto da nova iluminação quanto da internet para visitantes, está programada para setembro deste ano.

Your browser does not support the audio element. Nova iluminação vai reduzir em 50 por cento os custos do Convento com energia

Os postes ao longo do acesso já foram instalados com lâmpadas de led que vão garantir maior eficiência energética e redução de consumo de aproximadamente 50%. O administrador financeiro do Convento, Frei Pedro, destaca a redução de custos com energia, que deve cair de R$ 6 mil para R$ 3 mil.

Ele também acha positivo que o Convento da Penha ganhe uma melhor visibilidade durante a noite. “Hoje, nós temos uma iluminação chapada, que não se destaca muito. Com essa nova iluminação, segundo o projeto, o convento terá um destaque muito maior e será visto de outros ângulos.”

Também havia a expectativa de visitação noturna com a nova iluminação. No entanto, o Frei Pedro, que é responsável pela administração financeira do Convento, afirmou que, por enquanto, isso não está nos planos do Convento.

De acordo com o engenheiro responsável pelo projeto, Luiz Fernando Rispoli, a iluminação será programada. Isso significa que não será preciso trocar lâmpadas em momentos de campanhas, como a do Outubro Rosa, por exemplo. Nesses casos, basta programar a iluminação.

“Nós vamos ter um cenário de leds que eu chamo de RGB que servem exatamente para fazer essas misturas, sem trocar equipamentos ou colocar filtros. Tudo através de programação para que se contemplem esses eventos.”

Para a enfermeira Wiara Aparecida, de 27 anos, as mudanças na iluminação pode atrair mais visitantes. “É uma melhoria que vai trazer benefícios, em relação aos turistas. Ainda mais no período da tarde, que o pessoal vem na última missa. A iluminação fica melhor, os frequentadores se sentem mais seguros.