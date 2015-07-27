Novos radares começaram a funcionar em oito trechos de rodovias estaduais durante a madrugada desta segunda-feira (27). Ao todo, foram instalados 15 equipamentos nestes locais. A justificativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), para as novas fiscalizações eletrônicas, é coibir imprudências no trânsito e reduzir índices de acidentes nesses trechos.

Para implementar os aparelhos, o DER realizou um estudo técnico das rodovias, que consideraram o histórico de acidentes nos locais e a circulação de pessoas, com base no Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Your browser does not support the audio element. Nova fiscalização eletrônica já está em vigor no Estado

Esses radares são capazes de flagrar três tipos de infração de acordo com a necessidade do trecho: excesso de velocidade, parada sobra a faixa e avanço de sinal, de acordo com Halpher Luiggi, Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

"O índice de acidentes na Rodovia do Sol e nas malhas urbanas das rodovias estaduais que cortam a Grande Vitória têm crescido muito nos últimos meses, de forma significativa. Nós tivemos mais acidentes em 2014 do que em 2013. Se não tomarmos providências agora, teremos mais acidentes em 2015 do que o ano passado", explicou.

Trechos fiscalizados

Um dos equipamentos está entre as Rodovias Darly Santos e Lindemberg. Ele fica localizado na cabeceira do viaduto, na Darly Santos, sentido Paul. A região foi escolhida por ser uma via de grande circulação de veículos pesados, principalmente, por ser rota para escoamento de produtos via Porto de Capuaba. Ainda foi levado em consideração o histórico de acidentes na região. O limite neste trecho é de 60 km/h.

A Rodovia ES-181 também recebeu um radar no km 10, sentido Muniz Freire – BR-262, na altura da localidade de Piaçu. A estrada, com características rurais, também tem um histórico de acidentes. O limite de 60 km/h.

Dois locais na Rodovia do Sol ganharam novos radares. O primeiro no km 32,2, na altura da praça do pedágio, próximo ao acesso aos bairros Village do Sol e Mata do Atlântico. A fiscalização é realizada nos dois sentidos. O local também possui histórico de acidentes. O Limite de 80 km/h.

O segundo fica localizado na via marginal, no km 14,3, sentido Vila Velha. Esse trecho fica próximo ao motel Las Vegas e serve de acesso ao bairro Barra do Jucu, com grande circulação de veículos e pessoas. A velocidade de 60 km/h.

Os dois sentidos da Rodovia Setiba-Guarapari também ganharam novos equipamentos no km 6,9. O trecho pista simples possui um grande fluxo de pessoas, principalmente pela proximidade com a escola Florisbela Lino Bandeira. A velocidade de 60 km/h.

O sentido Jacaraípe - Nova Almeida da Rodovia ES-010 ganha fiscalização eletrônica no km 23,6, na altura do bairro Marbella. A velocidade máxima de 60 km/h. Em Colatina, a Rodovia ES-080 conta com radares em dois trechos. O primeiro no km 127,3, próximo à localidade de São Zenão, onde há grande fluxo de pessoas. A velocidade máxima é de 60 km/h. O segundo fica no contorno da rodovia, no km 8,6, na altura de Córrego do Argeu. A velocidade máxima de 60 km/h.

Quebra-molas

Halpher Luigi ainda falou que outras medidas estão sendo tomadas para evitar acidentes, como a retirada de quebra-molas de alguns pontos das rodovias estaduais. O diretor do DER alertou que há um número excessivo do equipamento. Em 3.800 km de rodovia pavimentadas estaduais no Espírito Santo, há 1.066 quebra-molas. Nas contas de Halpher Luigi, é praticamente um quebra-molas a cada 3,5 km.

"É uma quantidade muito grande. A gente entende que tem muitas travessias urbanas ao longo dessa malha viária, mas precisamos ter soluções de engenharia para removê-los. Porque ele, por um lado, reduz o atropelamento e a colisão frontal, mas aumenta a colisão traseira. Reduz as mortes, mas não reduz acidentes. Onde cabe a ação, vamos substituí-los por sinalização ou fiscalização", disse.

Sinalização em trechos fiscalizados