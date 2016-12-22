Nova estação de bombeamento é inaugurada no Canal da Costa, em Vila Velha

Com a chegada do período chuvoso, a população de Vila Velha começa a se preocupar com os constantes alagamentos na cidade. No entanto, essa preocupação pode diminuir para moradores de bairros que ficam às margens do Canal da Costa. Nesta quinta-feira (22), a prefeitura inaugurou uma estação de bombeamento próxima à foz do canal.

A estrutura foi construída embaixo da alça da Terceira Ponte, no bairro Praia da Costa, e conta com 10 bombas que irão lançar as águas do Canal da Costa no mar, em caso de elevação do nível de água. A estação terá capacidade para bombear 15 m³/s de água. A obra vai beneficiar mais de 120 mil pessoas de 11 bairros na região de Itapuã, Praia da Costa, Itaparica, Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Nova Itaparica, Divino Espírito Santo, entre outros.

De acordo com o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda (DEM), as possibilidades de alagamentos serão reduzidas com a conclusão da obra. “Diminui muito o risco, quando chover por muito tempo, de a água permanecer por longo período nas ruas ou até invadir casas e comércios. Eu acredito que a cidade vai começar a ter vida normal rapidamente após grandes chuvas. Isso se houver alagamentos”, disse.

O prefeito corre para inaugurar suas últimas obras antes do término de seu mandato. Derrotado nas eleições municipais deste ano, quando tentou a reeleição, Rodney Miranda ainda vai inaugurar outra estação de bombeamento, desse vez no bairro Sítio Batalha, na próxima semana, a última de 2016.

A Estação de Bombeamento do Canal da Costa custou cerca de R$ 10 milhões. Os recursos são todos da própria prefeitura. A expectativa é que aproximadamente 120 mil pessoas sejam beneficiadas.