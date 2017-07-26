Nova campanha da CBN Vitória traz reflexão para ouvintes

O mundo muda o tempo todo e os fatos acontecem numa velocidade enorme. E para acompanhar todas as alterações que influenciam diretamente no dia a dia das pessoas é necessário estar bem informado.

Dessa forma, indo ao encontro desse momento atual, em que o acesso à informação é infinito, mas a busca por informação de credibilidade tem que ser a base das discussões cotidianas, que a rádio CBN Vitória lança a sua nova campanha com o tema – “Informação que forma opinião”.

A ideia é enfatizar que todo mundo tem voz e pontos de vista diferentes em relação a qualquer tema. E com a informação diária produzida pela equipe da rádio CBN Vitória, que conta com um time competente de jornalistas e comentaristas, que atuam com responsabilidade e ética para levar aos ouvintes a notícia em tempo real e com a melhor produção, é possível fortalecer e ampliar a opinião das pessoas.

Para a âncora e editora da rádio, Fernanda Queiroz, estar bem informando faz com que possamos tomar decisões melhores, mais seguras. “E a CBN Vitória leva isso muito a sério, numa busca diária e incansável das melhores análises dos fatos, tudo para que o ouvinte conheça os diferentes pontos de vista de uma mesma história e forme a sua melhor opinião”, disse.

Já o âncora e apresentador da Rede CBN, Carlos Alberto Sardenberg, que participa junto com a Fernanda Queiroz do spot e VT da campanha, destaca que a informação que gera opinião, precisa vir de fatos e não de achismo. Ele ressalta a questão de hoje termos muita informação, com acesso fácil, e isso torna a situação mais complexa. Por isso, a opinião necessita ter base em informação sólida e real.

“Temos que selecionar a informação, separando o joio do trigo, essa é a grande função do jornalismo e isso é o que dá credibilidade a um veículo de imprensa nos dias atuais. Além de selecionar, é necessário contextualizar os temas, fazer as mediações para levar o entendimento mais fácil aos ouvintes, com espaços democráticos de debates e discussões. Assim, teremos informação com credibilidade e que forma uma opinião”, afirma Sardenberg.

Vale ressaltar que nos anúncios, além de um destaque para os comentaristas, a campanha traz perguntas importantes que levam à reflexão e a interação com os leitores, ouvintes e internautas, como: “Alguém já pediu a sua opinião?” e “Você concorda ou discorda?”. Junto com a mídia impressa, também está no planejamento a divulgação por meio de rádio, TV e digital.

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