Nova campanha contra o feminicídio chega às padarias do ES

O combate à violência contra a mulher e também ao feminicídio deve usar diferentes estratégias para levar informação à população sobre como identificar e denunciar atos violentos. Agora, no Espírito Santo, essas ações vão passar pelas padarias. Mais de 300 estabelecimentos capixabas do ramo estarão juntas em uma campanha contra essa violência.
Essas padarias receberão panfletos, cartazes e revistas, que ficarão à disposição dos clientes dos pontos comerciais. As ações acontecem após um acordo de cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), Sindicato da Indústria de Panificação do Estado (Sindipães) e a Associação da Indústria de Panificação do ES (Aipães).
Hermínia Azoury, juíza da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, afirma que as campanhas são importantes para acabar com a naturalização da violência contra a mulher.
Padarias do ES terão materiais de campanha contra o feminicídio
"Nós temos que acabar com essa reprodução e naturalização da violência doméstica familiar. Não é só a mulher, toda a família sofre as consequências da violência doméstica. A nossa preocupação é justamente essa, não só minimizar, mas erradicar", avaliou a juíza.
O presidente do Sindipães, Luiz Carlos Azevedo de Almeida, analisa que o informações disponibilizadas num ambiente, como de uma padaria, faz chegar o alerta e conhecimento à maioria das casas. Por isso a importância de envolver a Justiça nisso.
"Enxergamos que esse seria um canal bom para que esse trabalho pudesse ser divulgado e amplamente trabalhado, para que as pessoas pudessem ter conhecimento de como procurar o atendimento e como solicitar ajuda", opinou o representante do Sindipães.
De acordo com os dados do Anuário de Segurança Pública, em 2017 foram registrados 42 casos de feminicídio, 408 estupros e 135 mortes de mulheres no Espirito Santo. A ação em padarias acontece dentro da Semana da Justiça Pela Paz em Casa - evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).