Nova campanha contra o feminicídio chega às padarias do ES

Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

O combate à violência contra a mulher e também ao feminicídio deve usar diferentes estratégias para levar informação à população sobre como identificar e denunciar atos violentos. Agora, no Espírito Santo, essas ações vão passar pelas padarias. Mais de 300 estabelecimentos capixabas do ramo estarão juntas em uma campanha contra essa violência.

Essas padarias receberão panfletos, cartazes e revistas, que ficarão à disposição dos clientes dos pontos comerciais. As ações acontecem após um acordo de cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), Sindicato da Indústria de Panificação do Estado (Sindipães) e a Associação da Indústria de Panificação do ES (Aipães).

Hermínia Azoury, juíza da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, afirma que as campanhas são importantes para acabar com a naturalização da violência contra a mulher.

Your browser does not support the audio element. Padarias do ES terão materiais de campanha contra o feminicídio

"Nós temos que acabar com essa reprodução e naturalização da violência doméstica familiar. Não é só a mulher, toda a família sofre as consequências da violência doméstica. A nossa preocupação é justamente essa, não só minimizar, mas erradicar", avaliou a juíza.

O presidente do Sindipães, Luiz Carlos Azevedo de Almeida, analisa que o informações disponibilizadas num ambiente, como de uma padaria, faz chegar o alerta e conhecimento à maioria das casas. Por isso a importância de envolver a Justiça nisso.

"Enxergamos que esse seria um canal bom para que esse trabalho pudesse ser divulgado e amplamente trabalhado, para que as pessoas pudessem ter conhecimento de como procurar o atendimento e como solicitar ajuda", opinou o representante do Sindipães.