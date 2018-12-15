Nova cabine na Terceira Ponte: motoristas aprovam mudança

Nova cabine foi instalada na Terceira Ponte Crédito: Caíque Verli

Motoristas aprovaram o primeiro dia de funcionamento da nova cabine de cobrança automática de pedágio na Terceira Ponte, que é utilizada por aqueles motoristas que seguem no sentido Vila Velha-Vitória, com destino à Reta da Penha. A medida, segundo a Rodosol, é para melhorar a fluidez do tráfego na Praça de Pedágio para evitar aquele entrelaçamento de carros que mudam a direção e cruzam várias faixas para pegar a Reta da Penha.

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Quem chegava na praça do pedágio, na manhã deste sábado (15), já avistava a sinalização no alto das cabines indicando a unidade. Gláucio de Vasconcellos é um dos motoristas que gostaram da mudança. "Vai melhorar na facilidade de você acessar a Reta da Penha porque, às vezes, você passava pela cabine automática e tinha que 'fazer um x' com outro carro. Com essa cabine, esse 'x' acaba", comenta.

A Célia de Fátima, que é vendedora, também achou válida a implantação, mas diz que espera mais medidas e outras alternativas de transporte para acabar com o sofrimento dos congestionamentos na Ponte e nos acessos, incluindo na Praça do Pedágio. "Não tem jeito. Porque o fluxo de carros é muito grande, as saídas são poucas. É uma questão mais de engenharia do tráfego do que do Pedágio", analisa.

O aposentado Ronaldo Mariano mora próximo à Praça do Pedágio e relata que o trânsito por lá é sempre muito confuso. E ele tem esperança de que vai melhorar pelo menos um pouco com essa nova cabine. "Acho que tudo que for feito para melhorar é válido porque realmente estava dando um pouco de confusão. Tinha muito carro "trançando" na saída da ponte", conta.

A instalação da nova cabine foi autorizada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP).

SITUAÇÃO ANTERIOR

Antes, a ponte contava com duas cabines de cobrança automática para motocicletas e outras três para os demais veículos. Todas estavam localizadas no lado direito da ponte, no sentido Vitória. Existem ainda outras cinco cabines onde são feitas cobranças em dinheiro, o que totalizam dez cabines operando no horário de pico, de maior volume de tráfego. Fora deste período, operam nove cabines.

Com a mudança, vão permanecer duas cabines de cobrança automática para motocicletas e outras duas para os demais veículos, ambas do lado direito da ponte. Outras quatro cabines vão ser usadas para a cobrança manual. E a novidade será a instalação de mais duas cabines de cobrança automática do lado esquerdo, direcionando o trânsito para a Reta da Penha.