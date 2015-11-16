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Notificações por dengue aumentam 200% no Estado

Elevação é referente ao mês de outubro, de acordo com a Vigilância de Saúde do Estado. Vinte e quatro pessoas morreram por causa da doença nos 10 primeiros meses deste ano

Publicado em 16 de Novembro de 2015 às 16:03

Publicado em 

16 nov 2015 às 16:03
O número de casos de Dengue aumentou 200% no Estado no último mês, se comparado ao mesmo período no ano passado. Nesta época do ano, o registro histórico da doença é de 200 casos notificados por semana. Em 2015, o número de registros chega a 600 casos por semana. A informação é da gerente em Vigilância de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Gilsa Rodrigues.
"Nós estamos observando um número que não é o comum para essa época do ano. A gente estaria com 400 casos a mais por semana. Precisamos fazer o controle do mosquito", disse à Rádio CBN.
Notificações por dengue aumentam 200 por cento no Estado
Até o dia 31 de outubro desse ano, a Sesa registrou 31.074 casos de Dengue no Estado. Dessas, 24 pessoas morreram em decorrência da doença. Gilsa reforça que mesmo sem chuva, mas com o calor frequente, a população tem criado oportunidade para que o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti se reproduza. Mais 60% dos criadouros do mosquito vetor se encontram dentro dos domicílios capixabas, segundo ela.
"São as pessoas banalizando a dengue que tanto tem matado aqui no nosso Estado e na verdade criando o mosquito dentro de suas próprias casas. Só que não adoece apenas os moradores dessas casas, o mosquito voa e acaba adoecendo pessoas do entorno", avaliou.
Vale lembrar que o mosquito Aedes aegypti é transmissor de outras duas doenças, a febre chikungunya e o zika vírus. Essa última doença teve três casos confirmados nas últimas semanas nos municípios de Vitória e Vila Velha. Outras 39 notificações de contaminação por zika aguardam resultados de exame para confirmação.
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