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Nota Vitória sorteia R$ 50 mil neste mês com 400 mil cupons concorrentes

Quem ainda não se inscreveu no programa, tem até esta terça-feira (21) para fazê-lo na internet

Publicado em 20 de Abril de 2015 às 15:18

Publicado em 

20 abr 2015 às 15:18
Os consumidores que tem optado por pedir a emissão da nota fiscal com o CPF, em Vitória, vão poder contar com a sorte e concorrer a um dinheirinho extra. Os cadastrados no Nota Vitória vão disputar R$ 50 mil em prêmios na próxima segunda-feira (27). Quem ainda não se inscreveu no programa, tem até esta terça-feira (21) para fazê-lo no site notavitoria.com.br.
Nota Vitória sorteia R$ 50 mil neste mês com 400 mil cupons concorrentes
A quantia será dividida em partes: um prêmio de R$ 10 mil, um de R$ 5 mil e 35 de R$ 1 mil. Tomadores de serviço que já tiverem efetuado o cadastro estarão concorrendo automaticamente com notas fiscais emitidas de 1º de setembro de 2014 a 31 de março de 2015.
A cada nota fiscal emitida é atribuído um cupom eletrônico numerado. Essa numeração vai obedecer a ordem cronológica de emissão das notas, e os sorteios terão como referência os números sorteados nas extrações da Loteria Federal, feitos pela Caixa Econômica Federal. A administração municipal acredita que 400 mil cupons vão fazer parte do concurso.
Alberto Borges, secretário municipal da Fazenda, afirma que esta é a segunda fase do programa Nota Vitória e tem como objetivo estimular que mais clientes exijam a nota fiscal pelos serviços contratados.
"O objetivo é fazer com que os prestadores de serviço emitam as notas fiscais. Todos ganham. O município ganha porque arrecada mais imposto e pode ampliar a prestação de serviços, e ganha o contribuinte, porque parte do imposto volta em forma de dinheiro. É um estímulo que estamos conferindo ao contribuinte para que ele exija a sua nota fiscal junto ao prestador de serviço", afirmou à Rádio CBN Vitória.
Pelo Nota Vitória, o contribuinte recebe de volta 30% do imposto pago em cima dos serviços contratados. No caso, serviços pessoais, como cabeleireiro, oficina mecânica, curso de idiomas, pet shop, tinturaria e estacionamento, ou seja, serviços que gerem ISS (Imposto Sobre Serviço). Para isso, o contribuinte precisa pedir ao estabelecimento que emita nota fiscal com o CPF. Ao acumular R$ 25 de impostos retornados, o contribuinte pode pedir o crédito. Também tem a opção de acumular pontos e, ao fim do ano, abater no IPTU ou doar para instituições de caridade. Na semana passada, a prefeitura deu o crédito para mais de 400 contribuintes, segundo Alberto Borges.
Os sorteios do Nota Vitória vão ocorrer a cada dois meses, sendo eles, junho, agosto, outubro e dezembro. Os cupons vão corresponder as notas emitidas nos dois meses anterior a data do sorteio. No último mês do ano, o prêmio vai ser maior e está estimado em R$ 100 mil. 

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