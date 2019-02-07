Norte Sul: moradores da Serra cobram alterações e mais segurança

Avenida Norte Sul terá trecho de mão única Crédito: Patrícia Scalzer

Em abril começam as obras para

em parte da Avenida Norte Sul, Serra. O trecho, que terá mão única, tem 1,7 quilômetros e fica entre o cruzamento da entrada da ArcelorMittal Tubarão até a entrada da ES 010, em Jardim Limoeiro. Em 2020, a via será sentido Vitória-Serra. Quem está em Laranjeiras e precisa ir em direção a Carapina terá de seguir pela Avenida Lourival Nunes. A mudança ainda divide opiniões.

A alteração vai dar mais fluidez ao trânsito e acabar com os congestionamentos nos horários de pico, porém, quem depende de transporte coletivo vai ter de andar até 400 metros a mais para embarcar no novo ponto de ônibus na Avenida Lourival Nunes.

Para o proprietário de uma oficina de reparação automotiva localizada no trecho de implantação do binário, Júnior Ribeiro, a mudança vai beneficiar o comércio e diminuir acidentes no cruzamento da rua Euclides da Cunha. “Muitos acidentes e problemas de fluxo de carro. A maioria das pessoas não respeitam a sinalização, eles fazem a famosa ‘baianada’, principalmente depois das 16h e acontece quase todos os dias. Vão ser quatro pistas, se for isso realmente, as pessoas podem passar até com mais calma e dar uma olhadinha para a esquerda deles”.

O empresário Jorge Gonçalves também aprova a mudança. Para ele, o comércio será beneficiado. “Quem vem de Carapina precisa fazer o retorno perto da ES 010 para chegar na loja, depois da mudança isso não vai acontecer, basta ele seguir pela faixa da esquerda”, contou.

Quem passa diariamente de carro pela avenida também é a favor da alteração. O vendedor de carros Alan Silva conta que não aguenta mais enfrentar congestionamentos no trecho. “Todos os dias enfrento lentidão na ida para o serviço e na volta para casa. Essa mudança vai melhorar isso.

Já a vendedora Natielly dos Santos não gostou nada de saber que um trecho da Norte Sul será mão única. “Além de prejudicar o comércio vai prejudicar as pessoas que frequentam o INSS, bancos e o Cartório Eleitoral. As pessoas vão ter que andar muito mais, as calçadas são péssimas. Um trecho menor as pessoas já sofrem, imagina ter que fazer um percurso maior

O motorista Edson Vicente reclamou da distância do ponto de ônibus após a alteração na via. “Essa região é muito perigosa seria muito bom se deixasse do jeito que está. Tem empresas do lado esquerdo, vai ficar muito ruim, não gostei”, contou.

O projeto prevê três faixas de rolamento na via e três na Avenida Lourival Nunes. Como atualmente a Norte-Sul tem quatro faixas e funciona em mão dupla, uma delas vai se transformar em ciclovia.

De acordo com a Prefeitura da Serra, as obras começam em abril e devem ficar prontas em um ano. O valor é de aproximadamente R$ 10 milhões. Os recursos, segundo a prefeitura, são provenientes de um financiamento aprovado junto à Caixa Econômica Federal.

TRECHO PERIGOSO

Carro foi retirado da lagoa por volta das 14h30 desta quinta-feira (7) Crédito: Patrícia Scalzer | CBN Vitória

Motoristas e pedestres que passam pelo trecho da Avenida Norte Sul, entre Maringá e Barcelona, na Serra, reclamam da falta de sinalização e de um redutor de velocidade na via. Nesta quarta-feira (06), um idoso de 74 anos morreu ao cair com o veículo na lagoa Maringá. O Celta dirigido pelo idoso foi retirado da água na tarde desta quinta-feira (07)

Apesar da lagoa, não há nenhum guarda-corpo no local. Quem mora na região, conta que os acidentes no trecho são frequentes. O pastor José Gonçalves diz que já presenciou muitas colisões na via. “Nesta curva os carros só passam em alta velocidade. Já vi vários acidentes aqui, com morte, vi quatro acidentes com mortes aqui”, contou.

A dona de casa Clemilda Santiago também diz que os acidentes no local são frequentes. “Sempre vejo um carro acidentado ou um motociclista caído, os motoristas passam em alta velocidade, acho que deveria ter um radar”.

Para o carpinteiro Ismael Ribeiro, a via deveria ser mais sinalizada, além de ter um redutor de velocidade. “Tem que dar um jeito de colocar sinalização aqui para melhorar, não só aqui, mas onde os motoristas fazem o contorno. Está muito perigoso”.