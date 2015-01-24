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SAÚDE

No verão, cuidados para evitar infecção urinária devem ser redobrados

Há nesta época um fator facilitador do problema, principalmente para as mulheres, que é o uso prolongado de roupas molhadas

Publicado em 24 de Janeiro de 2015 às 14:30

Publicado em 

24 jan 2015 às 14:30
Apesar do calor mais intenso do verão pedir um reforço na hidratação, nessa época do ano muitas pessoas acabam se descuidando e não bebem um pouco de água a mais. Com isso, aumentam os casos de doenças ocasionadas principalmente por essa baixa ingestão de líquido, como a infecção urinária e o cálculo renal.
Cuidados com a infecção urinária
No caso da infecção urinária, há ainda um fator facilitador do problema, principalmente para as mulheres, que é o uso prolongado de roupas molhadas, como os biquínis, que aumentam a proliferação de bactérias no sistema urinário. Mas a médica ginecologista Adriana Zucolotto alerta que se a pessoa bebe bastante líquido e urina no tempo adequado, o risco diminui.
“Em relação ao clima, é a maior causa é a ingestão de água. A pessoa fica mais exposta ao sol, se hidrata menos, come diferente, e não dá o aporte necessário para que tenha um volume urinário adequado. Muitas vezes não vai ao banheiro urinar como deveria. Ela prende mais a urina, e esse é um dos fatores mais importantes. São bactérias que colonizam o intestino, e migram. Encontrando a bexiga cheia, elas acabam fazendo o crescimento”, explicou à Rádio CBN.
A infecção urinária começa quando há presença de bactérias na uretra, bexiga ou rins, e causa ardência ao urinar, dor e desconforto local. É mais comum entre as mulheres pois a uretra feminina é mais curta. Por conta disso, Adriana ressalta que é fundamental que as mulheres tenham muita atenção com a higiene genital e evitem ficar por muito tempo com qualquer tipo de roupa molhada.
“A roupa molhada pode trazer uma alteração na genitália. Irritações, alteração do PH, então, a flora vaginal pode sofrer alterações nessa situação”.
O homem possui menos chance de ter o problema, mas caso já esteja com algum tipo de fungo na região genital, com a roupa molhada, a proliferação é mais fácil.
De acordo com a médica, nesse período mais quente do ano também é preciso estar alerta para o aumento de 30% nos casos de pedras nos rins. Por isso, deve-se aumentar a ingestão de água e diminuir o consumo de sal, carnes e frituras. Isso porque a perda de líquido corporal causada pelo suor e os excessos na alimentação influenciam na quantidade de impurezas que os rins precisam filtrar. O risco de pedras é maior em indivíduos com familiares que já tiveram a doença. Mais de 10% dos homens e 7% das mulheres podem ter pedras nos rins ao longo da vida.

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