No verão, cuidados para evitar infecção urinária devem ser redobrados

Apesar do calor mais intenso do verão pedir um reforço na hidratação, nessa época do ano muitas pessoas acabam se descuidando e não bebem um pouco de água a mais. Com isso, aumentam os casos de doenças ocasionadas principalmente por essa baixa ingestão de líquido, como a infecção urinária e o cálculo renal.

Your browser does not support the audio element. Cuidados com a infecção urinária

No caso da infecção urinária, há ainda um fator facilitador do problema, principalmente para as mulheres, que é o uso prolongado de roupas molhadas, como os biquínis, que aumentam a proliferação de bactérias no sistema urinário. Mas a médica ginecologista Adriana Zucolotto alerta que se a pessoa bebe bastante líquido e urina no tempo adequado, o risco diminui.

“Em relação ao clima, é a maior causa é a ingestão de água. A pessoa fica mais exposta ao sol, se hidrata menos, come diferente, e não dá o aporte necessário para que tenha um volume urinário adequado. Muitas vezes não vai ao banheiro urinar como deveria. Ela prende mais a urina, e esse é um dos fatores mais importantes. São bactérias que colonizam o intestino, e migram. Encontrando a bexiga cheia, elas acabam fazendo o crescimento”, explicou à Rádio CBN.

A infecção urinária começa quando há presença de bactérias na uretra, bexiga ou rins, e causa ardência ao urinar, dor e desconforto local. É mais comum entre as mulheres pois a uretra feminina é mais curta. Por conta disso, Adriana ressalta que é fundamental que as mulheres tenham muita atenção com a higiene genital e evitem ficar por muito tempo com qualquer tipo de roupa molhada.

“A roupa molhada pode trazer uma alteração na genitália. Irritações, alteração do PH, então, a flora vaginal pode sofrer alterações nessa situação”.

O homem possui menos chance de ter o problema, mas caso já esteja com algum tipo de fungo na região genital, com a roupa molhada, a proliferação é mais fácil.