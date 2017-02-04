No Sul do Estado, protestos em Cachoeiro de Itapemirim, Iúna, Piúma, Marataízes e Alegre

No Sul do Estado o protesto de familiares de policiais militares acontece neste sábado (04) na frente dos batalhões de Cachoeiro de Itapemirim, Iúna, Piúma, Marataízes e Alegre.

Em Cachoeiro de Itapemirim, cerca de 15 mulheres se reúnem na frente do 9º Batalhão, no bairro Coronel Borges. Elas estão se revezando em turnos. Para conseguir ficar no local, elas elas montaram um acampamento com barracas, mesas, cadeiras e outros objetos. Ouça a informação de Geizy Gomes.