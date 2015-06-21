No primeiro dia de inverno, capixabas driblam frio e realizam atividades físicas na orla

O primeiro dia de inverno amanheceu com céu escuro, tempo frio e chuva fina em Vitória. Ao longo deste domingo (21), o sol apareceu e se firmou, mas quem buscou fazer atividades físicas no começo do dia já começou a enfrentar os desafios de se exercitar no inverno. Mesmo com o tempo frio, muitas pessoas deixaram a preguiça de lado e realizaram atividades físicas na orla de Vitória.A aposentada Angeluza Vago, de 67 anos, não deixa de fazer suas caminhadas diárias no calçadão de Camburi por nada. O importante para ela é ter força de vontade. “Não deixo de vir, só se estiver chovendo muito, não importa o frio. Eu venho todo dia, só se estiver chovendo muito, já tomei muita chuva aqui também, o frio não me atrapalha, acordo cedo sem problemas”, disse à Rádio CBN Vitória.
No primeiro dia do inverno, capixabas driblam frio e realizam atividades físicas na orla
Entre os mais jovens, a dificuldade apontada é conseguir sair da cama em um dias frios. O estudante Marcelo Ferreira, de 16 anos, demorou a levantar neste domingo, mas se agasalhou e foi ao calçadão andar de skate.
“Botei um casaco porque se não ia passar frio aqui na beira da praia. O difícil é acordar, mas depois dá para vir. Tem que ter força de vontade, se não eu fico deitado até meio dia, mas hoje não teve jeito”, contou.
Aquecimento
Além da força de vontade para vencer a preguiça, se exercitar no frio também demanda alguns cuidados específicos. Segundo o personal trainer e consultor de saúde, Roque Luz, no inverno é importante realizar aquecimentos antes das atividades.“O recomendado é começar sempre com um aquecimento. O alongamento não é tão importante, mas o aquecimento sim, que é uma versão mais leve da atividade que você vai fazer. Se for correr, começa caminhando, se for malhar, pega pesos mais reduzidos antes. No inverno, o tempo de aquecimento tem que ser um pouco maior para o corpo entrar em um estágio mais ativo”, recomendou.De acordo com Roque Luz, estes aquecimentos evitam maior número de câimbras e demais lesões. Também é recomendado utilizar roupas de frio para aquecer o corpo durante a atividade e buscar locais com temperatura agradável. Evitar os períodos onde a temperatura está mais baixa também é importante, segundo o professor.