No primeiro dia de inverno, capixabas driblam frio e realizam atividades físicas na orla

O primeiro dia de inverno amanheceu com céu escuro, tempo frio e chuva fina em Vitória. Ao longo deste domingo (21), o sol apareceu e se firmou, mas quem buscou fazer atividades físicas no começo do dia já começou a enfrentar os desafios de se exercitar no inverno. Mesmo com o tempo frio, muitas pessoas deixaram a preguiça de lado e realizaram atividades físicas na orla de Vitória.A aposentada Angeluza Vago, de 67 anos, não deixa de fazer suas caminhadas diárias no calçadão de Camburi por nada. O importante para ela é ter força de vontade. “Não deixo de vir, só se estiver chovendo muito, não importa o frio. Eu venho todo dia, só se estiver chovendo muito, já tomei muita chuva aqui também, o frio não me atrapalha, acordo cedo sem problemas”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. No primeiro dia do inverno, capixabas driblam frio e realizam atividades físicas na orla

Entre os mais jovens, a dificuldade apontada é conseguir sair da cama em um dias frios. O estudante Marcelo Ferreira, de 16 anos, demorou a levantar neste domingo, mas se agasalhou e foi ao calçadão andar de skate.

“Botei um casaco porque se não ia passar frio aqui na beira da praia. O difícil é acordar, mas depois dá para vir. Tem que ter força de vontade, se não eu fico deitado até meio dia, mas hoje não teve jeito”, contou.

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