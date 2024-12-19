No ES: tartarugas gigantes são monitoradas via satélite e voltam para desovar na praia onde nasceram

Você sabia que a maior tartaruga do mundo pode ser encontrada no Litoral Norte capixaba? É o Espírito Santo um dos seus principais pontos para desova! Durante dois dias, as repórteres Ana Elisa Bassi e Juirana Nobres acompanharam o trabalho de pesquisadores da espécie tartaruga-de-couro para conseguir flagrar a chegada de uma das 20 fêmeas esperadas na temporada de 2024.

Rara e imponente, a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) pode ultrapassar dois metros de comprimento e pesar mais de 700 kg, garantindo o título de maior tartaruga marinha do planeta. A equipe de reportagem foi até o litoral Norte do Espírito Santo para acompanhar o trabalho de pesquisadores em busca da gigante dos mares e registrou a chegada de uma tartaruga para a desova na madrugada do dia 2 de dezembro.