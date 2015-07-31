'No aspecto geral, encontro foi positivo, mas poderia ter acontecido muito antes', diz Hartung sobre encontro com Dilma

O governador Paulo Hartung (PMDB) afirmou à Rádio CBN que a reunião com a presidente Dilma Rousseff, realizada na tarde desta quinta-feira (30), poderia ter sido muito melhor se a discussão sobre a crise econômica tivesse sido mais aprofundada. Ele disse que, em razão desse problema que ameaça a vida do país, não existe ambiente para fechar nenhum pacto com o governo federal. Hartung ainda afirmou que todos os governadores concordaram na necessidade de simplificar a agenda tributária do Brasil. Confira a entrevista cedida ao Jornal da CBN.