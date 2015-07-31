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REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA REPÚBLICA

'No aspecto geral, encontro foi positivo, mas poderia ter acontecido muito antes', diz Hartung sobre encontro com Dilma

De acordo com o governador Paulo Hartung, a reunião com a presidente Dilma Rousseff poderia ter aprofundado muito mais a realidade vivida pelo país tanto no âmbito político quanto no econômico

Publicado em 31 de Julho de 2015 às 15:57

Publicado em 

31 jul 2015 às 15:57
O governador Paulo Hartung (PMDB) afirmou à Rádio CBN que a reunião com a presidente Dilma Rousseff, realizada na tarde desta quinta-feira (30), poderia ter sido muito melhor se a discussão sobre a crise econômica tivesse sido mais aprofundada. Ele disse que, em razão desse problema que ameaça a vida do país, não existe ambiente para fechar nenhum pacto com o governo federal. Hartung ainda afirmou que todos os governadores concordaram na necessidade de simplificar a agenda tributária do Brasil. Confira a entrevista cedida ao Jornal da CBN.
Entrevista - Milton Jung - Paulo Hartung - 31-07-2015.mp3

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