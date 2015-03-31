No aniversário do Golpe de 64, ativistas criticam pedidos por intervenção militar

“Eu vejo isso com tristeza e surpresa. Uma surpresa que aumenta a necessidade de que se leia as verdades que foram divulgadas. Agora são de conhecimento público pela comissão nacional. Qualquer um que lê não pede a volta de ditadura, que é uma barbárie. Barbárie porque tira a liberdade, porque tortura e comete perversidades”, disse.Para o advogado, o que pode ser lembrado como uma conquista nesta data de 51 anos do golpe é a divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Nas investigações, 377 pessoas foram responsabilizadas por crimes na ditadura e foram constatadas a morte de 191 pessoas, além do desaparecimento de outras 210.Aqui no Estado, no entanto, Francisco ainda aguarda a conclusão dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade, que investiga os crimes de repressão cometidos no Espírito Santo durante o Regime Militar. Na semana passada, o Governo do Estado ampliou o prazo de conclusão das investigações por mais dois anos.Outra comissão instaurada no Estado, em contrapartida, planeja divulgar seu relatório final ainda no primeiro semestre de 2015. A Comissão da Verdade da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está na fase de conclusão dos trabalhos. Segundo o seu coordenador, o professor Pedro Ernesto Fagundes, a Ufes foi centro da repressão militar no Estado, com mais de 40 ex-alunos e ex-professores sofrendo algum tipo de tortura.“Ouvimos algo em torno de 16 pessoas. Em sua maioria, ex-estudantes da Ufes na época da ditadura militar. Com um conjunto de documentos e de depoimentos, concluímos que a universidade foi a área central da repressão política da ditadura no Estado. A Ufes era muito visada, aqui fervilhavam os debates”, contou.A comissão também apurou que inclusive o conteúdo a ser adotado nas salas de aula sofria interferência. Após a conclusão do relatório final, a Ufes encaminha os resultados para o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça para que as medidas cabíveis sejam adotadas.Nesta quarta-feira (1º), quando o aniversário de 51 anos da instauração do regime militar é lembrado, uma aula de história será oferecida a jovens e adolescentes na Praça de Jucutuquara, em Vitória, às 19h, para relembrar acontecimentos deste período.