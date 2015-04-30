Escapar de um longo engarrafamento, fugir de transtornos e estar sempre bem informado. Esses são os principais motivos para sintonizar a Rádio CBN Vitória no dia a dia, segundo informações de ouvintes. No aniversário de 19 anos da emissora, ouvintes fiéis relataram suas experiências com a CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. No aniversário da CBN Vitória, ouvintes demonstram fidelidade às informações de trânsito

O taxista Gilson Barcellos precisa circular pela Grande Vitória diariamente. No carro, apenas a CBN Vitória é sintonizada e, por diversas vezes, o taxista já foi salvo pelas informações. “Só escuto a CBN diariamente. Já estive preso em engarrafamentos com passageiros no carro e consegui ficar aliviado ouvindo a rádio e conseguindo desvios”, explicou.

As informações sobre o trânsito na Grande Vitória são companheiras fiéis dos taxistas. “Precisamos de muitas melhorias no nosso trânsito, sempre saber do que se passa e com a CBN a gente recebe esse serviço”, contou Gilson.

Outro que acompanha a CBN Vitória é o engenheiro eletrônico Empaminondas Mendonça. “Uma vez estava indo para Linhares e informaram na rádio que o trânsito estava muito complicado na BR-101, aí fiz uma mudança no trajeto, fui pelo litoral e consegui chegar na hora do meu compromisso”, disse.

O motorista Rafael Lima estava ligado na CBN na manhã desta quinta-feira. “Sempre escuto, é muito importante, principalmente para mim que sempre vai da Serra para Vitória”, contou.