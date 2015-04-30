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VITÓRIA

No aniversário da CBN Vitória, ouvintes demonstram fidelidade às informações de trânsito

Escapar de um longo engarrafamento e fugir de transtornos são alguns dos principais motivos para acompanhar a programação

Publicado em 30 de Abril de 2015 às 15:31

Publicado em 

30 abr 2015 às 15:31
Escapar de um longo engarrafamento, fugir de transtornos e estar sempre bem informado. Esses são os principais motivos para sintonizar a Rádio CBN Vitória no dia a dia, segundo informações de ouvintes. No aniversário de 19 anos da emissora, ouvintes fiéis relataram suas experiências com a CBN Vitória.
No aniversário da CBN Vitória, ouvintes demonstram fidelidade às informações de trânsito
O taxista Gilson Barcellos precisa circular pela Grande Vitória diariamente. No carro, apenas a CBN Vitória é sintonizada e, por diversas vezes, o taxista já foi salvo pelas informações. “Só escuto a CBN diariamente. Já estive preso em engarrafamentos com passageiros no carro e consegui ficar aliviado ouvindo a rádio e conseguindo desvios”, explicou.
As informações sobre o trânsito na Grande Vitória são companheiras fiéis dos taxistas. “Precisamos de muitas melhorias no nosso trânsito, sempre saber do que se passa e com a CBN a gente recebe esse serviço”, contou Gilson.
Outro que acompanha a CBN Vitória é o engenheiro eletrônico Empaminondas Mendonça. “Uma vez estava indo para Linhares e informaram na rádio que o trânsito estava muito complicado na BR-101, aí fiz uma mudança no trajeto, fui pelo litoral e consegui chegar na hora do meu compromisso”, disse.
O motorista Rafael Lima estava ligado na CBN na manhã desta quinta-feira. “Sempre escuto, é muito importante, principalmente para mim que sempre vai da Serra para Vitória”, contou.
E ainda nesta segunda, ele utilizou as informações da rádio para desviar do trânsito causado por um protesto próximo à Prefeitura. E assim como em seus 19 anos, no dia de seu aniversário, a CBN buscou servir os seus ouvintes com seu serviço de trânsito tão elogiado pela audiência.

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