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Grande Vitória

Nível dos rios sobe e garante água nos balneários durante o carnaval

A vazão do Rio Jucu atingiu a marca de 73 mil litros por segundo nessa quarta-feira (07), mais de 65 mil acima do limite considerado crítico

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 18:41

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 fev 2018 às 18:41
Rio Jucu é responsável por abastecer parte da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O nível dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória subiu bastante com as chuvas dos últimos dias, o que descarta a possibilidade de racionamento de água no Estado durante o Carnaval, de acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).
A vazão do Rio Jucu atingiu a marca de 73 mil litros por segundo nessa quarta-feira (07), mais de 65 mil acima do limite considerado crítico. No dia 19 de janeiro, esse índice estava em 9 mil litros. Já o Rio Santa Maria da Vitoria chegou a 104 mil litros por segundo - o limite crítico é de 2,8 mil.
Nível dos rios sobe e garante água nos balneários durante o carnaval
A oferta torna praticamente nula a chance de ter racionamento durante o feriado nos balneários, segundo o diretor de planejamento da Agerh, Antônio de Oliveira Junior. Ele ressaltou porém que a falta d'água, muitas vezes, está ligada a outros problemas técnicos.
"Não há chance nesses dias de falta de d'água. O sistema tem água, mas às vezes questões relacionadas à falta de água tem elementos contidos sobre turbidez. A grande oferta de água momentânea pode estar relacionada ao aumento de turbidez, o que impede o abastecimento adequado", explica o diretor.
Embora a situação esteja mais tranquila nas duas bacias, o diretor da agência estadual reforça a necessidade de fazer um uso racional da água."Por uma questão de segurança hídrica, a médio e longo prazo. Manter o uso racional, pensando no enfrentamento do período seco. Essas chuvas até março, abril tendem a diminuir".
Elio de Castro, que é representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu também fez esse alerta, lembrando que pela ausência de barragens, o rio Jucu tem a sua vazão reduzida de forma rápida assim que as chuvas cessarem.
"Com dez dias de ausência de chuva, o rio cai para a 17, 16 mil litros por segundo. Ele enche rápido e esvazia rápido. É um efeito sanfona", comenta.
Por nota, a Cesan garantiu que está com o sistema de abastecimento preparado, pois realizou uma série de manutenções preventivas das instalações hidráulicas, mecânicas e elétricas. Destacou, porém, que o sistema interno das casas que recebem turistas em períodos, como o de Carnaval, precisa estar compatível com o número de pessoas que residem ou alugam os imóveis.
Sobre a construção da represa no Rio Jucu, que abastece a parte sul da Grande Vitória, a Cesan disse que está em fase de conclusão de elementos técnicos para licitação, prevista para ser lançada em março.

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