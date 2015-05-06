Os níveis dos principais rios capixabas aumentaram desde janeiro, mas a situação hídrica do Estado ainda é complicada e requer cuidados. A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) decretou Estado de Atenção nesta quarta-feira (6), devido ao longo período de estiagem que está por vir. O Rio Santa Maria da Vitória, que abastece a Serra e a área continental da Capital, saiu do nível crítico, mas está com a vazão muito abaixo do esperado.

Atualmente, o Santa Maria da Vitória tem vazão de 3.830 litros por segundo. Pouco acima do nível crítico, que é de 3.800 litros por segundo e longe da média histórica dele neste período do ano, de 15.377 litros. Por diversas vezes, o rio ficou abaixo do nível crítico no ano. O Rio Jucu, outra importante fonte de abastecimento da Grande Vitória registra, atualmente, uma vazão de 10.604 litros por segundo, acima da condição crítica, que é de 5.292, mas mesmo assim segue abaixo do esperado, que é de 22.630 litros por segundo.

Your browser does not support the audio element. Níveis dos rios Capixabas melhoram, mas situação ainda é de atenção

Para o diretor-presidente da Agerh, Paulo Paim, a situação tem melhorado com as chuvas dos últimos dias, mas ainda está muito longe do ideal.

“Se por um lado há uma situação bem crítica, assustadora, como a de janeiro, e por outro temos uma situação de conforto, com chuvas suficientes, onde que estamos? Estamos no meio destas duas situações, mas ainda longe da metade do caminho. Estamos mais próximos da parte da crítica. Não podemos relaxar, é preciso permanecer com os cuidados. A única coisa que mudou é que não precisa mais ter pânico, o abastecimento está preservado”, disse.

O Cenário de Atenção, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (6), tem como objetivo manter o estado de monitoramento e prevenção. No começo do ano, havia sido decretado Estado de Alerta, o que proibia, inclusive, a liberação de outorgas para produtores rurais captarem águas dos rios. No Estado de Atenção, a solicitação de outorga é liberada, mas passará por análise.