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Tragédia

Ninho do Urubu: mãe de capixaba ferido soube do incêndio pela TV

Desesperada, pediu ajuda a uma tia do garoto para entrar em contato com o treinador

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 14:48

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 fev 2019 às 14:48
Jhonata Cruz Ventura, 15 anos, ficou ferido em incêndio no Ninho do Urubu Crédito: Reprodução/Instagram
Mãe de Jhonata Ventura, de 15 anos, jogador capixaba que ficou ferido na tragédia do CT do Flamengo, a dona de casa Renata Cruz ficou sabendo do incêndio pela televisão. Desesperada, pediu ajuda a uma tia do garoto para entrar em contato com o treinador do time para saber se o filho estava entre as vítimas.
"Ela estava assistindo televisão em casa quando falaram do incêndio, ainda sem citarem o nome das vítimas. Foi um baque. Que ele estava nesse alojamento a gente já sabia, mas queríamos saber o estado dele. Ela me pediu para fazer contato com o técnico. A família toda está muito abalada, estamos muito abalados", conta a manicure Viviane Nascimento, tia do capixaba.
Ele teve pescoço, tórax, rosto e braços queimados, e inalou muita fumaça. Renata, um tio de Jhonata e uma amiga da família devem embarcar ainda nesta sexta-feira (08) para o Rio de Janeiro.
A viagem será custeada pelo Flamengo, segundo a família. Jhonata morava no Rio há quase um ano e fez aniversário há menos de 10 dias. 
O incêndio atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. As vítimas estavam dormindo no momento do incêndio, o que teria contribuído para a tragédia. Os bombeiros foram acionados às 5h17.

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