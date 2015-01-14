O único sobrevivente do grave acidente que deixou três mortos no último dia de 2014, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, agradece aos moradores da região que conseguiram retirá-lo com vida do carro em chamas. Sandoval Marques Júnior é ajudante de pedreiro e estava indo para o trabalho em um veículo Gol com outros três amigos. No acidente, eles ficaram prensados entre um caminhão e um ônibus. Para o sobrevivente, o motorista do caminhão é o culpado pelo ocorrido.

No dia 31 de dezembro de 2014, duas pessoas morreram carbonizadas na Carlos Lindenberg dentro de um veículo Gol. No início da manhã, o carro foi atingido na traseira por um caminhão e arrastado até se chocar com um ônibus do Sistema Transcol, ficando prensado entre os dois veículos. Duas pessoas foram resgatadas com vida por moradores da região, mas um deles morreu dias depois no hospital.

Your browser does not support the audio element. Único sobrevivente de acidente grave na Lindenberg acredita que motorista de caminhão é culpado pela colisão

Sandoval Marques Júnior ainda tem ferimentos nas pernas e nos ombros e está sem trabalhar. Ele conta que se lembra de estar no carro parado em um semáforo quando sentiu o impacto da batida do caminhão. “Eu lembro que o carro estava parado, estávamos preparados para virar à direita. Só lembro da batida do caminhão, foi um barulhão e o fogo começou a tomar conta do carro e fomos ficando desesperados", relatou.

Logo após o acidente, moradores da região auxiliaram no resgate, enquanto o Corpo de Bombeiros se deslocava para o local. O costureiro Leonis de Aquino foi um dos que ajudou no resgate. “Eu vi o acidente, ia passar direto, mas não teve como. As pessoas gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Puxei as pessoas até olhando pro lado para não ver aquela imagem, deu muita dó, todos queimados e clamando pela vida, fizemos de tudo“, disse.

Resgatado por Leonis e outros moradores, Sandoval já recebeu os seus “heróis” em casa e fez um agradecimento. “Fui salvo por moradores, alguns até aqui do meu bairro. Digo para eles um muito obrigado pela força que me deram e por terem ficado comigo para me resgatar. Que eles sejam abençoados por Deus pelo que fizeram“, explicou.

Após o acidente, Sandoval ficou internado por 11 dias e ainda tem alguns ferimentos nas pernas e no ombro, mas já consegue andar normalmente. No entanto, segue sem trabalhar e fica com receio de ter suas atividades prejudicadas. Ele tem quatro filhos, o mais novo com 7 meses e o mais velho com 7 anos.

Após o acidente, ficou o medo de ser vítima de mais imprudências no trânsito. “O único medo que ficou é de aparecer outro motorista imprudente como o do caminhão e fazer o mesmo”, contou.

Investigações

Logo após o acidente, o motorista do caminhão, identificado como Sirlândio Lichtenheld, de 23 anos, disse que o Gol já estava pegando fogo e acabou o atingido pela lateral, causando também a colisão com o ônibus. A versão foi desmentida por testemunhas e pelo sobrevivente do Gol, Sandoval Marques Júnior.