Ônibus quebra na Terceira Ponte e deixa transito caótico na manhã desta quarta-feira

Um ônibus articulado do sistema Transcol quebrou em cima da Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 6h15, e causou transtornos no trânsito de Vila Velha. A Rodosol, concessionária que administra a via, encaminhou um guincho ao local, mas constatou que o veículo estava com as rodas travadas, e por isso um mecânico foi acionado para solucionar o problema.

O ônibus permaneceu no local por mais de duas horas e só foi removido por volta das 9 horas. De acordo com a concessionária, a empresa proprietária do veículo foi a responsável por encaminhar o mecânico ao local. Mesmo após a retirada do ônibus, o engarrafamento permaneceu durante toda a manhã.

Your browser does not support the audio element. Ônibus quebra na Terceira Ponte e deixa trânsito caótico na manhã desta quarta-feira

Em Vila Velha, as avenidas que dão acesso à Terceira Ponte registraram retenções até às 11 horas da manhã devido ao número de veículos parados por causa do problema no ônibus. Motoristas chegaram a esperar mais de uma hora para conseguir chegar à ponte. Na avenida Carioca, as retenções chegavam até o Terminal de Vila Velha. As avenidas Gil Veloso, Henrique Moscoso e Hugo Musso também apresentaram retenções no período.