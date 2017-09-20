Ônibus pega fogo na primeira viagem do dia em Vitória

Um ônibus do Sistema Transcol teve um princípio de incêndio no início da manhã desta quarta-feira (20) na Beira Mar, em Vitória, próximo ao Hospital São Lucas, no sentido praia. O veículo da linha 572, que seguia de São Torquato, em Vila Velha, para Laranjeiras, na Serra, fazia a primeira viagem, de acordo com o motorista. Ele não quis ser identificado. A Guarda Municipal apontou que o problema pode ter sido causado por uma pane mecânica. O fogo só atingiu a parte traseira do ônibus.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Público da Grande Vitória (GVBus), havia cerca de 80 pessoas dentro do veículo no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. As chamas ficaram bastante altas e foi necessário o fechamento do sentido praia da Beira Mar, desviando para uma faixa do sentido Centro da Capital.

O motorista conta que saiu do terminal de São Torquato no horário de 6h23 e passava próximo ao São Lucas por volta de 6h50, quando parou em um ponto de ônibus. Uma pessoa que estava ao lado de fora percebeu que algo estava errado e chamou o motorista. “Eu utilizei o extintor do ônibus que está disponível no veículo, mas não foi o suficiente. Acabou o pó químico, mas vieram outras pessoas, que não conseguiram me ajudar também. Eu tinha chamado os bombeiros, que apagaram o fogo”, disse.