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Ônibus invade calçada e deixa oito feridos em Cariacica

Empresa do coletivo informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas

Publicado em 18 de Maio de 2017 às 13:47

Publicado em 

18 mai 2017 às 13:47
Ônibus atingiu imóveis depois de invadir calçada em Cariacica Crédito: Márcio de Araujo
Um ônibus do sistema Transcol desgovernado bateu no muro de uma loja e deixou oito pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (18) em Bela Vista, em Cariacica. O acidente ocorreu por volta das 5h30. O veículo da linha 734 (Terminal de Jardim América - Castelo Branco) descia a Rua Blumenau. Oito pessoas tiveram leves escoriações, segundo a empresa, e foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Vitória.
Ônibus invade calçada e deixa oito feridos em Cariacica
Segundo relatos de moradores, o motorista sentiu que o ônibus estava com problema quando descia a rua. Ele teria tentado jogar o veículo contra a calçada antes, em frente a outra loja, mas não conseguiu e foi parar em um muro. Bem à frente fica uma rotatória, onde o movimento de veículos é alto.
Parte da lateral e a frente do ônibus ficaram totalmente destruídas. Entre os passageiros à bordo, estava a doméstica Marilza Lemos, de 61 anos, que só percebeu o acidente quando aconteceu, e sentiu algumas dores. “Estou sentindo dor no corpo e a perna deu um caroço, mas eles colocaram um gelo. Deus me deu um livramento. Poderia ter acontecido coisa pior, disse.
A dona de uma das lojas, Marli Calmon, de 58 anos, mora em cima do comércio atingido e explica que acordou com o barulho. Ela contou que não é a primeira vez que um veículo bater no local. “A gente acordou hoje com muito barulho e pânico. Descemos e vimos o ônibus colado em nossa loja. Da outra vez, um senhor teria perdido a direção e parou na porta de vidro da loja da minha irmã”, acrescenta.
EMPRESA
A Viação Nova Transportes, responsável pelo veículo, informou que cerca de 50 pessoas estavam no ônibus quando o veículo desgovernado colidiu, provocando o acidente. A empresa acrescentou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.

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