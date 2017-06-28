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Trânsito

Ônibus do Transcol tomba na Rodovia Darly Santos

A ocorrência foi registrada entre o trevo de Vale Encantado e o Sesi de Araçás, em Vila Velha. O coletivo não tinha passageiros

Publicado em 28 de Junho de 2017 às 11:54

Publicado em 

28 jun 2017 às 11:54
Um ônibus do Sistema Transcol tombou no início da manhã desta quarta-feira (28) após o motorista perder o controle da direção, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Segundo a empresa responsável pelo veículo, o veículo aquaplanou, ou seja, perdeu o atrito com a pista por causa da chuva na cidade, ocorrida durante a madrugada. Para não bater em um poste o motorista desviou e o ônibus acabou tombando na valeta que fica no canteiro central da via.
A ocorrência foi registrada entre o trevo de Vale Encantado e o Centro de Atividades Hélcio Rezende Dias (o Sesi de Araçás). Segundo representantes da empresa, que estavam no local do acidente, apenas o motorista e o cobrador estavam no ônibus no momento do acidente, por volta das 5h30, e ninguém se feriu. Os dois passam bem. 
 
O motorista e o cobrador saíram de uma garagem próximo ao bairro Ibes e seguiam para o Terminal de Itaparica. O veículo atenderia o bairro Morada da Barra, por meio da linha 616. O ônibus ficou totalmente tombado na vala e foi preciso um guincho para retirá-lo do local. Faróis, laterais e outras partes acabaram amassando com o acidente. Pouco antes das 9 horas o carro foi retirado.
O trânsito não foi prejudicado na Darly Santos, mas muitos motoristas dirigiam devagar no local para olhar o veículo. Em alguns momentos, uma pista era interditada apenas para a retirada do ônibus, mas não foi registrado congestionamento, por causa do resgate do ônibus.

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