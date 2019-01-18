Nova frota deve começar a circular em junho Crédito: Montagem | Setop

A partir de junho, parte da frota do Transcol terá ar-condicionado. Ao todo, até o final do ano, serão 100 novos ônibus com o sistema de refrigeração para os passageiros. O anúncio foi pelo governador Renato Casagrande em coletiva realizada nesta sexta-feira (18). A medida faz parte da renovação dos coletivos que integram o sistema e os novos veículos serão destinados para atender as linhas troncais, que são aquelas que fazem a ligação entre os terminais.

Your browser does not support the audio element. Ônibus do Transcol com ar-condicionado vão atender linhas troncais

O secretário estadual de Transporte e Obras Públicas, Fabio Damasceno, justificou a destinação à essas linhas por conta do maior tempo de viagem e movimentação de pessoas.

“Eles vão operar nas linhas troncais. As principais do sistema, que ligam terminais a terminais, que passam nas principais avenidas e ruas da cidade, que tem a maior quantidade de passageiros também. São linhas longas, que ficam presas no trânsito. Então, a gente quer melhorar a qualidade, o conforto e segurança dos passageiros com o ar-condicionado e outros sistemas de segurança que ele (ônibus) vem”, disse.

As primeiras unidades passam a operar a partir de junho e a definição de quais linhas receberão os novos veículos ainda será feita. Serão 20 unidades entregues por mês até totalizar os 100 veículos previstos para este ano. Damasceno explica que o prazo foi estipulado com base na fabricação dos coletivos.

“Nós já conversamos com as empresas, e agora os ônibus vão ser encomendados. Eles demoram quatro meses para chegar, por isso que a gente está dando o prazo de entrega para junho. Serão em torno de 20 ônibus por mês, que é a capacidade de entrega das fábricas. Ônibus não existe na prateleira, não é igual concessionária de carro que você compra quantos você quer, porque vai ter um modelo. Agora, vai ter que ser encarroçadora com ar-condicionado, tem algumas características”, justificou.

De acordo com o secretário, até o fim de 2022 a renovação dos coletivos vai contemplar 1 mil dos 1400 veículos que atualmente compõem a frota. Destes, 600 serão equipados com o sistema de refrigeração. Questionado se os novos veículos já são um reflexo no aumento da tarifa – foi reajustada em R$ 0,35 na última semana –, o secretário informou que isso faz parte de todo um projeto de renovação da frota.

“Isso, claro, que o aumento da tarifa possibilitou. Nós informamos à época que isso ia possibilitar a retomada de investimento e efetivamente estamos anunciando a retomada. Primeiro na frota e depois outras medidas que vão melhorar e muito o sistema Transcol nos próximos meses e anos”, completou.

Passageiros aguardam

Os passageiros do sistema Transcol receberam bem a notícia. A cabeleireira Dayane Dias, 29, que utiliza o transporte público diariamente, classifica como “insuportável” o calor que os passageiros sofrem nos coletivos e afirma que, caso a implantação se concretize, vai ser benéfico para os usuários.

Dayane Dias utiliza Transcol todos os dias e classifica calor como "insuportável". Para ela, medida será benéfica para usuários. Crédito: José Carlos Schaeffer

“Insuportável, terrível. Ônibus cheio, calor demais. Se for realmente cumprido vai ser muito bom”, disse Dayane, que utiliza a linha 616 para o trajeto Morada da Barra x Coqueiral de Itaparica.

O barman João Paulo Machado, 34, também elogiou a proposta. Segundo ele, não é justo a passagem subir sem conforto para os usuários. “É bom. Sobe a passagem direto, é um conforto, né? A gente tem esperança (da implantação), só não pode subir a passagem de novo”, destacou.

João Paulo diz que medida dará um conforto aos usuários diante dos aumentos de passagem. Crédito: José Carlos Schaeffer