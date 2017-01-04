Ônibus de Vitória são testados para oferecer internet grátis

Cerca de 20 ônibus do sistema municipal de Vitória estão sendo equipados com internet Wi-Fi. A ideia elaborada por uma empresa de tecnologia está sendo testada desde o início desta semana e há pretensão de colocar a rede em todas as 56 linhas da Capital, além dos coletivos do sistema Transcol, que atendem a região metropolitana. Por meio de patrocínios, a rede não vai gerar custos para os órgãos públicos e empresas responsáveis pelo sistema.

Chamado Neobox, o sistema de internet funciona como um roteador Wi-Fi de longo alcance, permitindo a conexão de até 50 pessoas ao mesmo tempo. A rede capta internet via 3G ou 4G e a velocidade de download deverá ser no mínimo de 256 kbps por pessoa, mas depende da demanda. O aparelho possui ainda sistema GPS, que oferece a localização exata do coletivo. O roteador já foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Your browser does not support the audio element. Ônibus de Vitória são testados para receber internet grátis

Segundo o diretor e sócio da empresa, Naor Alves, o custo será bancado por meio de patrocínios de empresas, que terão divulgação de produtos no momento em que o usuário fizer o cadastro na rede, por meio de banners e vídeos promocionais. “Vem da divulgação de mídia digital, através do Wi-Fi. Quem vai custear são empresas que desejam vincular a marca através do serviço. As prefeituras e empresas não vão gastar nada com isso”, acrescentou.

Naor explica ainda que a rede deve continuar em fase de testes por até dois meses. Depois, poderá ser ampliado para toda a frota, que na Capital é de aproximadamente 220 veículos de 56 linhas.

Sem custos

A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) de Vitória disse que, como o sistema não deve gerar custos, tem pretensão de que seja ampliado para toda a frota municipal após os testes.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi procurado para comentar sobre a possibilidade de adesão no sistema Transcol e disse apenas que não está em estudo sobre este assunto no momento.

Saiba quais linhas já tem Wi-Fi

- 184 - Jardim da Penha / Rodoviária (Via Avenida Maruípe) - 2 veículos

- 211 Santo André / Jardim Camburi (Via Beira Mar) - 5 veículos

- 290 - Estrelinha / Jardim Camburi (Via Beira Mar) - 2 veículos

- 310 - Santo André / Jardim Camburi (Via Jardim da Penha) - 2 veículos

Linhas que ainda vão receber o sistema

- 110 - Estrelinha / Jardim Camburi (Via Reta da Penha) - 2 veículos

- 121 - Mário Cypreste / Jardim Camburi (Via Reta da Penha) - 5 veículos