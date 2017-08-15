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Ônibus contra crack não inibe presença de usuários em Vitória

O ônibus de projeto envolvendo a PM faz o monitoramento de áreas com grande incidência de usuários por meio de câmeras

Publicado em 15 de Agosto de 2017 às 13:25

Publicado em 

15 ago 2017 às 13:25
Há cerca de um ano o ônibus do projeto do Governo Federal “Crack, é Possível Vencer” em parceria com a Polícia Militar está atuando na Praia do Suá, em Vitória, próximo a uma das entradas para a Terceira Ponte. O local tem muitos usuários de drogas, devido a proximidade com o Morro da Garrafa, segundo a PM. Só que a permanência dos policiais não têm inibido a presença de dezenas de usuários de drogas na região.
Ônibus contra crack não inibe presença de usuários em Vitória
O ônibus do projeto faz o monitoramento da região por meio de câmeras instaladas no veículo. O ônibus, no entanto, fica estacionado entre 8 e 20 horas e a principal reclamação dos moradores é com a situação durante a madrugada.
O empresário Júnior dos Santos, de 46 anos, tem um edifício residencial perto de onde fica o ônibus. Ele afirma que muitos moradores reclamam de roubos e furtos na região. “Eles quebram cadeado, roubam bicicleta. Quebraram a porta de um inquilino meu e roubaram microondas lá de dentro. Temos esse prédio há 40 anos, mas nunca vi isso assim. De um ano para cá isso vem acontecendo”, relata.
Moradores da região da Praia do Suá e de Praia de Santa Helena, que preferem não ser identificados, dizem que durante o dia o veículo ajuda muito, mas durante a madrugada, quando a PM não está presente, muitos usuários de drogas vão para a região. “De madrugada começam a xingar e gritar. A gente chama o 190, mas eles não atendem na hora”, disse uma moradora que não quis se identificar. “Eles estão incomodando muito. Policiamento à noite tem só de vez em quando”, descreve.
A Polícia Militar diz que não tem como impedir que os usuários de drogas fiquem nas ruas e que faz abordagens para fazer o encaminhamento às pessoas nessas situações. O responsável pelo veículo na Praia do Suá, Capitão Ubirajara Resende, diz que só a presença da PM não vai inibir o uso de drogas. “Os moradores querem um policiamento para retirar os usuários. Não é um crime estar morando na rua, nós precisamos de outros órgãos para ajudar. A gente tenta primeiro ouvir, criando um relacionamento”, diz.
O Capitão ressaltou ainda que durante à noite outras formas de policiamento são utilizadas em regiões como a da Praça do Cauê e da Rua Ulisses Sarmento. Outro veículo parecido fica na região da Rodoviária.

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