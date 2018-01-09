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Ônibus com câmera vai monitorar tráfico de drogas na Praia da Costa

O veículo é equipado com câmeras que funcionam 24 horas e que são monitoradas por agentes de segurança do município.

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 19:38

Publicado em 

09 jan 2018 às 19:38
Ônibus de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Vila Velha agora conta com um ônibus da Guarda Municipal na Praia da Costa para monitorar a prática de crimes na região, principalmente a comercialização de drogas. O veículo é equipado com câmeras que funcionam 24 horas e que são monitoradas por agentes de segurança do município. O ônibus começou a funcionar no início desta semana.
Segundo o secretário municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich, a Guarda Municipal trabalha principalmente na para inibir a comercialização e uso de maconha na região. “O consumo de drogas está acontecendo em todo lugar, mas o fato é que está chamando atenção aqui e existe uma questão de ordem que precisa ser resolvida. Então, nós escolhemos colocar o ônibus aqui e montar essa estrutura para tentar diminuir esse excesso de consumo.”
Ônibus com câmera vai monitorar tráfico de drogas na Praia da Costa
A partir do próximo fim de semana, de acordo com o secretário, também haverá agentes à paisana da Guarda Municipal de Vila Velha circulando na região onde o ônibus está estacionado para coibir o uso e a venda de drogas. “Nós vamos iniciar um trabalho de policiamento velado. Se flagrarmos o uso e o microtráfico de drogas, nós vamos encaminhar para a delegacia.”
O ônibus da Guarda Municipal de Vila Velha é equipado com cinco câmeras e monitores para vigiar a prática de crimes na orla da Praia da Costa. O equipamento funciona 24 horas com agentes que monitoram o que acontece no entorno.
A partir do dia 18 de fevereiro, o ônibus vai começar a circular por outros bairros de Vila Velha. A expectativa é que o veículo se torne uma central de videomonitoramento que circule pela cidade com agente da Guarda Municipal.

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