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Nestlé abre 300 vagas para fabricação de ovos de chocolate

Selecionados vão trabalhar na fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha; interessados precisam ter o pós médio/técnico

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 12:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 out 2019 às 12:42
Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Reprodução internet
Ainda falta um pouco mais de cinco meses para a Páscoa, mas a produção dos ovos de chocolate já começou. Um bom exemplo é a Nestlé que está com 300 vagas de emprego abertas para profissionais temporários.
Nestlé abre 300 vagas para fabricação de ovos de chocolate
Os selecionados vão trabalhar na fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha. As chances são para auxiliar de fabricação. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter o pós médio/técnico em andamento (último ano) ou completo. Os interessados devem realizar o cadastro no site da Psicoespaço.
De acordo com a empresa, o currículo é analisado conforme o perfil desejado pela empresa contratante. A data de conclusão da seleção vai depender da definição da Nestlé. Será realizada uma análise do perfil de cada candidato, levando em consideração diversas necessidades, além das especificações de cada vaga.
O auxiliar de fabricação tem como atividade executar atividades que auxiliem na preparação e produção de produtos sazonais (ovos de chocolate).

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