Estruturas metálicas que servem como sala de aula para alunos da UMEF Professora Emília do Espírito Santo Carneiro, em Vale Encantado. Crédito: José Carlos Schaeffer

Todas as escolas municipais de Vila Velha funcionam atualmente sem alvará do Corpo de Bombeiros que comprove a segurança em situações de incêndio e pânico.

A informação foi confirmada pela corporação, que afirmou, porém, que a Prefeitura já manifestou interesse em regularizar os colégios.

A Prefeitura de Vila Velha firmou um convênio com o Corpo de Bombeiros para agilizar a regularização de todos os imóveis da administração, que engloba além das escolas, unidades de saúde e outros prédios administrativos. Um levantamento da própria prefeitura aponta que mais de 40% dos imóveis não possuem a licença do Corpo de Bombeiros.

O coronel Scharlyston Martins de Paiva, do setor de vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, relata que até o momento a corporação não tem conhecimento de escola com necessidade de interdição, mas o trabalho apontou falhas na segurança que precisam ser corrigida.

Your browser does not support the audio element. Nenhuma escola municipal de Vila Velha tem alvará dos bombeiros

"Tem equipamentos que faltam, extintores, acessibilidade, falta de rota de fuga. Com certeza, se alguma foi detectada de modo que inviabilize a permanência dos alunos e profissionais, isso será comunicado à prefeitura e ao Ministério Público e tem que ser viabilizada a retirada das pessoas desses espaços", explicou.

O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior afirma que a maior parte dos problemas nos imóveis da prefeitura se deve a questões de combate a incêndios e garante que não há risco iminente nessas unidades mesmo sem o alvará. Segundo ele, o convênio busca corrigir falhas antigas nos prédios, que são anteriores a atual gestão.

"É um trabalho preventivo. Não tem risco nenhum identificado. A nossa Defesa Civil já faz esse trabalho de vistoria, mas não temos essa competência, que é do Corpo de Bombeiros pra fazer as vistorias e apontar as adequações", comentou o secretário.