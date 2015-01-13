Nesta época, intensificam-se os preparativos para o feriado do carnaval, que esse ano será comemorado no dia 17 de fevereiro. Mas a data que é marcada pela folia, com trios elétricos e blocos de rua, não agrada a todos, e há quem prefira fugir da agitação. E existem muitas opções para os que preferem descansar. Há possibilidades de viagem de Norte a Sul do país, inclusive dentro do próprio Espírito Santo.

No Estado, a folia de Carnaval se concentra, principalmente, no litoral, por isso, a melhor opção para quem quer fugir dos locais mais agitados é ir para a região das Montanhas, onde, além de relaxar, o turista tem a possibilidade de fazer ecoturismo ou praticar esportes radicais, por exemplo, para quem é mais animado.

Your browser does not support the audio element. Nem tudo é folia no carnaval: há muitas opções para quem quer fugir da agitação

Nos demais Estados do país, os destinos mais cobiçados estão em Goiânia, na Pousada Rio Quente, marcada pelas águas termais; os clubes no estilo resort, com tudo incluso, localizados em Trancoso e Salvador, na Bahia, e também em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Gramado, no Rio Grande do Sul, e cidades do Nordeste, como João Pessoa, na Paraíba, e Maceió, na Alagoas, também são destinos procurados, segundo Elvira Altoé Ferrighetto, presidente da Associação de Agências de Viagens do Espírito Santo (ABAV-ES).

"Tudo vai depender do tempo que cada um tem nesse feriado de carnaval, uma semana, dez dias, quinze dias. Então, vai adaptar o roteiro. Algumas cidades têm um movimento interessante, com festas e alegria, mas nada tão intenso como o Carnaval em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que são os locais de maior concentração. O turista pode ter pouca festa ou nada, o que preferir", afirmou.

Viagens para o exterior também costumam ser uma opção para quem quer ficar longe do carnaval. Destinos como Buenos Aires, na Argentina; Santiago, no Chile; Peru; Flórida, nos Estados Unidos e também a Europa são os sugeridos por Elvira. Segundo ela, ainda há tempo de se programar para o feriado da folia, desde que esteja aberto a novas alternativas, tendo em vista que há poucas vagas em hotéis, poucas opções de voos e os preços podem estar mais salgados.

"Sempre tem condições de você se programar porque há vários destinos. Pode não ter dentro do valor que você planejou, mas dá para conseguir hotel e aéreo. Quanto maior a ocupação dos hotéis, a ocupação dos voos, mais caro vai ficando. Mas é possível achar algum preço interessante e há a facilidade do financiamento", ressaltou.