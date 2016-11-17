O número de infrações de trânsito no Espírito Santo registradas por órgãos ligados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) chegou a 429,5 mil entre janeiro e outubro deste ano. Apesar do número alto, nem 10% dos 1,3 milhão de motoristas existentes no Estado estão nas estatísticas.
Segundo o Diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza, o dado reflete na alta reincidência de boa parte dos condutores, que cometem até 10 multas por ano. “Dessas multas vários condutores cometeram mais de uma infração, então, o número de condutores infratores não chega a 10%. Mas é um número alto ainda. O ideal é reduzir os números de infrações e os acidentes no nosso trânsito”, completa.
Nem 10% dos motoristas do Estado são infratores de trânsito
Segundo José Eduardo, boa parte das multas é cometida por motoristas que usam o carro para trabalhar e com isso falam ao telefone ou dirigem em alta velocidade.
Dados até outubro
O Detran-ES registrou 429,5 mil multas no período entre janeiro e outubro deste ano. O número é 9,5% maior que o registrado no mesmo período de 2015, mostrando que as infrações aumentaram. No topo do ranking ficam excesso de velocidade, até 50% maior do que a permitida, e uso de celular no trânsito. O uso de dispositivos móveis estava em quarto lugar em 2015.
Entre as vias em que mais há registro de multas estão Avenida Dante Micheline, em Vitória, Rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha e Avenida Américo Buaiz, também na Capital.