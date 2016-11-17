O número de infrações de trânsito no Espírito Santo registradas por órgãos ligados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) chegou a 429,5 mil entre janeiro e outubro deste ano. Apesar do número alto, nem 10% dos 1,3 milhão de motoristas existentes no Estado estão nas estatísticas.

Segundo o Diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza, o dado reflete na alta reincidência de boa parte dos condutores, que cometem até 10 multas por ano. “Dessas multas vários condutores cometeram mais de uma infração, então, o número de condutores infratores não chega a 10%. Mas é um número alto ainda. O ideal é reduzir os números de infrações e os acidentes no nosso trânsito”, completa.

Your browser does not support the audio element. Nem 10% dos motoristas do Estado são infratores de trânsito

Segundo José Eduardo, boa parte das multas é cometida por motoristas que usam o carro para trabalhar e com isso falam ao telefone ou dirigem em alta velocidade.

Dados até outubro

O Detran-ES registrou 429,5 mil multas no período entre janeiro e outubro deste ano. O número é 9,5% maior que o registrado no mesmo período de 2015, mostrando que as infrações aumentaram. No topo do ranking ficam excesso de velocidade, até 50% maior do que a permitida, e uso de celular no trânsito. O uso de dispositivos móveis estava em quarto lugar em 2015.