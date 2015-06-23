Negociador de carros de luxo roubados no Rio e em São Paulo é preso no Espírito Santo

A polícia prendeu o estudante de Direito Jonathan Lobato da Silva, 32 anos, suspeito de vender carros de luxo clonados no Espírito Santo. Os veículos eram negociados por preços até 30% mais baratos do que o valor de mercado. Os carros eram roubados nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Segundo a polícia, Jonathan vendeu cerca de 30 automóveis nos últimos quatro meses, movimentando mais de R$ 1 milhão.De acordo com o delegado Audarí Pimentel, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), Jonathan oferecia para amigos e conhecidos os veículos, dizendo que eram carros parcelados cujos donos não conseguiam pagar as prestações. Para isso, ele se passava por advogado e intermediador do banco, entretanto, o delegado afirmou que ele é apenas estudante de Direito. “Ele se apresentava como advogado e responsável por futuramente fazer toda a transferência do veículo e se comprometia a fazer essa transferência”, contou o delegado.Os carros eram roubados e tinham a documentação falsificada em outros estados. Após confirmar a venda do automóvel e pegar parte do dinheiro, o acusado viajava de avião acompanhado do irmão e voltava dirigindo o veículo roubado.Há cerca de 20 dias Jonathan foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um veículo roubado. Ele pagou fiança de R$ 1.500 e foi liberado. Na última sexta-feira (19), o suspeito foi preso novamente, em casa, no bairro Valparaíso, Serra. Na garagem da residência a polícia encontrou dois carros roubados.