Índices de violência diminuem na Serra após fechamento de bares à 1h, diz secretário

As tentativas de homicídio no município da Serra diminuíram 40% durante as madrugadas nos últimos dois meses. Desde fevereiro está em vigor a lei que determina que bares, casas de shows e boates que vendem bebidas alcoólicas só funcionem até 01 hora da manhã. Para funcionar após esse horário, o estabelecimento precisa ter segurança particular, câmeras de videomonitoramento com gravação das imagens e tratamento acústico.A lei tem o objetivo de reduzir os crimes que são potencializados pelo uso do álcool. De acordo com o secretário de Defesa Social da Serra, Nylton Rodrigues, ainda é cedo para fazer uma análise sobre a eficácia da lei, porém, comparando os dois primeiros meses da vigência da lei com o mesmo período de 2014, entre à 0h e 06h, as reduções são significativas.Neste período houve redução de 16,7% nos homicídios; 39,1% nas tentativas de homicídios; 20,3% nas ocorrências de crimes contra à pessoa e 63% nas ocorrências de contravenções penais.As mudanças, de acordo com o secretário, também ocorreram no trânsito. Neste período houve redução de 80% dos motoristas flagrados dirigindo embriagado; 58,3% de redução nas ocorrências de direção perigosa e queda de 43,3% em todas as ocorrências de trânsito. Os dados são da Gerência de Estatística e Análise Criminal da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), de acordo com Nylton Rodrigues.O secretário avalia os dois primeiros meses de vigência da lei como positiva. Ele destacou que ela é um complemento do trabalho das polícias Militar e Civil. Rodrigues destacou que a lei não proíbe o funcionamento dos bares durante a madrugada, mas cria regras que precisam ser cumpridas.“Serra não proibiu os bares de funcionarem após 01h. Nós criamos regras para que o bar funcione após esse horário. Aquele que cumprir essas regras recebe a autorização para funcionamento”, afirmou à Rádio CBN. Atualmente, 10 estabelecimentos possuem autorização para funcionar durante toda a noite. O bar que não segue a legislação municipal e é flagrado funcionando depois de 01h é multado em R$ 10 mil. Nos 60 primeiros dias da implantação da lei o município já multou 40 estabelecimentos.Segundo o secretário, fiscais fazem visitaws aos locais para saber se a lei está sendo cumprida, entretanto, ele lembra que a população também está exercendo um papel fundamental. “Desses 40 bares que foram multados, 36 deles foi denúncia da própria população. Nosso grande fiscal na Serra é a própria população”, disse. O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares) é contra o fechamento dos bares na Serra. De acordo com o presidente do Sindibares, Wilson Calil, o município continua violento após a vigência da lei e muitos trabalhadores perderam o emprego neste período. A Sesp informou que de 1ª de janeiro a 30 de abril deste ano o município da Serra teve 127 homicídios. O mesmo número foi registrado nos quatro primeiros meses de 2014.