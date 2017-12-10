Os capixabas que quiserem conhecer de perto navios da Marinha do Brasil terão a oportunidade de visitar três embarcações que estão atracadas no Porto de Vitória. Os navios Almirante Saboia e Bahia e a Fragata Liberal estão abertos à visitação pública até esta segunda-feira (11), das 14h às 18h. O passeio é gratuito.
O almirante Paulo César Colmenero Lopes explica que além da estrutura das embarcações, o público também vai poder ver de perto, durante as visitas, as viaturas dos fuzileiros navais, aeronaves da Marinha e conhecer a estrutura do heliponto, além do complexo hospitalar. "É uma visita muito interessante para a sociedade", ressalta.
Navios da Marinha abertos à visitação no Porto de Vitória
De acordo com o almirante, a intenção é aproveitar a Semana da Marinha para abrir as portas desses equipamentos militares para a população. “Esses navios vieram para Vitória justamente para ficarem abertos à visitação pública nesta semana e, assim, interagir com a sociedade e mostrar tudo o que nós temos de capacidade e que é do Brasil, é nosso.”
Entre as ações que podem ser realizadas pelos navios que estão no Porto de Vitória estão atividades humanitárias, com a disponibilidade de leitos em um complexo hospitalar que conta com enfermaria, centro cirúrgico, centro de atendimento a queimados e outras funções. O Navio Docas Multipropósito Bahia, por exemplo, possui área de pouso e decolagem para todos os tipos de aeronaves da Marinha.
Antes de atracarem em Vitória, as embarcações participaram de um treinamento em Itaoca, no Litoral Sul do Espírito Santo, com cerca de 2,2 mil militares. A chamada Operação Dragão é um exercício de alta complexidade para realização de uma operação anfíbia.
Serviço:
Visitação neste domingo (10) e segunda (11)
Local: Porto de Vitória
Horário: 14 às 18 horas
Entrada Gratuita