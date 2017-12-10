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Semana da Marinha

Navios da Marinha abertos à visitação no Porto de Vitória

São três embarcações: os navios Almirante Saboia e Bahia e a Fragata Liberal

Publicado em 10 de Dezembro de 2017 às 11:52

Publicado em 

10 dez 2017 às 11:52
Os capixabas que quiserem conhecer de perto navios da Marinha do Brasil terão a oportunidade de visitar três embarcações que estão atracadas no Porto de Vitória. Os navios Almirante Saboia e Bahia e a Fragata Liberal estão abertos à visitação pública até esta segunda-feira (11), das 14h às 18h. O passeio é gratuito.
Almirante Paulo César Colmenero Lopes Crédito: Rafael Monteiro de Barros
O almirante Paulo César Colmenero Lopes explica que além da estrutura das embarcações, o público também vai poder ver de perto, durante as visitas, as viaturas dos fuzileiros navais, aeronaves da Marinha e conhecer a estrutura do heliponto, além do complexo hospitalar. "É uma visita muito interessante para a sociedade", ressalta.
Navios da Marinha abertos à visitação no Porto de Vitória
De acordo com o almirante, a intenção é aproveitar a Semana da Marinha para abrir as portas desses equipamentos militares para a população. “Esses navios vieram para Vitória justamente para ficarem abertos à visitação pública nesta semana e, assim, interagir com a sociedade e mostrar tudo o que nós temos de capacidade e que é do Brasil, é nosso.”
Entre as ações que podem ser realizadas pelos navios que estão no Porto de Vitória estão atividades humanitárias, com a disponibilidade de leitos em um complexo hospitalar que conta com enfermaria, centro cirúrgico, centro de atendimento a queimados e outras funções. O Navio Docas Multipropósito Bahia, por exemplo, possui área de pouso e decolagem para todos os tipos de aeronaves da Marinha.
Fragata Liberal Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Antes de atracarem em Vitória, as embarcações participaram de um treinamento em Itaoca, no Litoral Sul do Espírito Santo, com cerca de 2,2 mil militares. A chamada Operação Dragão é um exercício de alta complexidade para realização de uma operação anfíbia.
Serviço:
Visitação neste domingo (10) e segunda (11)
Local: Porto de Vitória
Horário: 14 às 18 horas 
Entrada Gratuita

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