Nos próximos dias o navio hidroceanográfico "Vital de Oliveira" vai chegar a foz do Rio Doce, em Linhares, para auxiliar o trabalho de inspeção Naval da Marinha quanto aos efeitos da lama no ecossistema aquático da região. O material que poluiu a bacia é proveniente do rompimento de uma das barragens da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A Marinha fará um Boletim de Previsão Meteorológica Especial diário para acompanhamento das condições de vento e corrente na foz do Rio Doce.

Um rebocador será utilizado por técnicos do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), para recolher amostras de água, a fim de acompanhar o nível de contaminação do mar pela lama de rejeitos das barragens.

Your browser does not support the audio element. Navio da Marinha chega na foz do Rio Doce nos próximos dias

O navio Vital de Oliveira está capacitado para realizar pesquisas científicas para caracterização física, química, biológica, geológica e ambiental de áreas oceânicas. De acordo com a Marinha, o apoio do órgão inclui ações junto aos demais órgãos federais e estaduais que atuam no incidente, e está sendo realizado a partir de um Centro de Operações instalado na Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), em Vitória, sob a coordenação do 1º Distrito Naval.

A Marinha irá atuar na costa capixaba a pedido do governo do Estado. Nesta sexta-feira, o governador Paulo Hartung (PMDB) esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde participou de uma reunião com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e o fotógrafo Sebastião Salgado sobre a criação do fundo de recuperação do Rio Doce.

O Ministério Público de Minas Gerais e Espírito Santo, além do Instituto Terra, também participaram da reunião. Ainda não há data de criação do fundo ou o montante de quanto será necessário, segundo Hartung.