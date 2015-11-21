Nos próximos dias o navio hidroceanográfico "Vital de Oliveira" vai chegar a foz do Rio Doce, em Linhares, para auxiliar o trabalho de inspeção Naval da Marinha quanto aos efeitos da lama no ecossistema aquático da região. O material que poluiu a bacia é proveniente do rompimento de uma das barragens da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A Marinha fará um Boletim de Previsão Meteorológica Especial diário para acompanhamento das condições de vento e corrente na foz do Rio Doce.
Um rebocador será utilizado por técnicos do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), para recolher amostras de água, a fim de acompanhar o nível de contaminação do mar pela lama de rejeitos das barragens.
Navio da Marinha chega na foz do Rio Doce nos próximos dias
O navio Vital de Oliveira está capacitado para realizar pesquisas científicas para caracterização física, química, biológica, geológica e ambiental de áreas oceânicas. De acordo com a Marinha, o apoio do órgão inclui ações junto aos demais órgãos federais e estaduais que atuam no incidente, e está sendo realizado a partir de um Centro de Operações instalado na Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), em Vitória, sob a coordenação do 1º Distrito Naval.
A Marinha irá atuar na costa capixaba a pedido do governo do Estado. Nesta sexta-feira, o governador Paulo Hartung (PMDB) esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde participou de uma reunião com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e o fotógrafo Sebastião Salgado sobre a criação do fundo de recuperação do Rio Doce.
O Ministério Público de Minas Gerais e Espírito Santo, além do Instituto Terra, também participaram da reunião. Ainda não há data de criação do fundo ou o montante de quanto será necessário, segundo Hartung.
Nos próximos dias Hartung e Pimentel se reúnem com a Ministra de Meio Ambiente, Izabela Teixeira, e a presidente Dilma Rousseff (PT), em Brasília, para discutir a criação do fundo de recuperação do Rio Doce, proposto por Sebastião Salgado.