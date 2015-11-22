Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

TRAGÉDIA AMBIENTAL

Navio com tecnologia de última geração será enviado pela Marinha à Regência

Trata-se de um navio hidroceanográfico, capaz de verificar como o fundo do rio foi afetado com a passagem da lama

Publicado em 22 de Novembro de 2015 às 19:06

Publicado em 

22 nov 2015 às 19:06
As equipes de pesquisa da Marinha do Brasil chegam à Regência, em Linhares, no norte do Estado, na próxima quinta-feira (26), para monitorar a situação da lama de rejeitos de minérios vinda da barragem da Samarco que se rompeu em Mariana, Minas Gerais.
Trata-se de um navio hidroceanográfico de última geração, adquirido pela Marinha em julho desse ano. Ele é capaz de verificar como o fundo do rio foi afetado com a passagem da lama, os impactos sobre a fauna e a flora e a qualidade da água na região, segundo o capitão dos Portos do Espírito Santo, Marcos Aurélio de Arruda.
Navio com tecnologia de última geração será enviado pela Marinha à Regência
"O navio vem do Nordeste e atraca no Porto de Vitória na terça-feira. Na quinta pela manhã, ele segue para Regência com pesquisadores da Marinha e da Ufes", disse.
Ainda de acordo com o capitão, não há como precisar o alcance da mancha de lama no litoral capixaba, mas a expectativa é que ela fique restrita a 10 km de distância da foz do Rio Doce.
"O que se espera é o que já vem acontecendo: que a velocidade da lama continue diminuindo a medida que se aproxima da foz. A quantidade de lama também vem diminuindo, porque ela vai ficando pelo caminho", disse.
Há ainda a expectativa de que ela se disperse no mar, já que a quantidade de água salgada seria maior do que a quantidade de lama. "O tempo que isso vai demorar, não temos ainda", apontou o capitão.
Ao todo, entre equipes em campo e de apoio, 400 pessoas da Marinha devem atuar nos trabalhos na foz do Rio Doce.
A Capitania dos Portos do Espírito Santo afirma que está trabalhando no rio desde o último dia 9. A primeira ação foi de orientação dos pescadores, para que não navegassem para a parte afetada do rio. Depois, um navio foi enviado à foz para realizar coleta de água para análise. Outro navio, um rebocador, será enviado à Regência nesta segunda (23) para trabalhos de apoio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados