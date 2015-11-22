As equipes de pesquisa da Marinha do Brasil chegam à Regência, em Linhares, no norte do Estado, na próxima quinta-feira (26), para monitorar a situação da lama de rejeitos de minérios vinda da barragem da Samarco que se rompeu em Mariana, Minas Gerais.

Trata-se de um navio hidroceanográfico de última geração, adquirido pela Marinha em julho desse ano. Ele é capaz de verificar como o fundo do rio foi afetado com a passagem da lama, os impactos sobre a fauna e a flora e a qualidade da água na região, segundo o capitão dos Portos do Espírito Santo, Marcos Aurélio de Arruda.

Your browser does not support the audio element. Navio com tecnologia de última geração será enviado pela Marinha à Regência

"O navio vem do Nordeste e atraca no Porto de Vitória na terça-feira. Na quinta pela manhã, ele segue para Regência com pesquisadores da Marinha e da Ufes", disse.

Ainda de acordo com o capitão, não há como precisar o alcance da mancha de lama no litoral capixaba, mas a expectativa é que ela fique restrita a 10 km de distância da foz do Rio Doce.

"O que se espera é o que já vem acontecendo: que a velocidade da lama continue diminuindo a medida que se aproxima da foz. A quantidade de lama também vem diminuindo, porque ela vai ficando pelo caminho", disse.

Há ainda a expectativa de que ela se disperse no mar, já que a quantidade de água salgada seria maior do que a quantidade de lama. "O tempo que isso vai demorar, não temos ainda", apontou o capitão.

Ao todo, entre equipes em campo e de apoio, 400 pessoas da Marinha devem atuar nos trabalhos na foz do Rio Doce.