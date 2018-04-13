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GASOLINA

Navio carregado de gasolina termina abastecimento em porto de Vitória

Após atraso no abastecimento, alguns postos do Estado chegaram a ficar sem combustível

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 14:49

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

13 abr 2018 às 14:49
Gasolina Crédito: Reprodução | Internet
O problema da falta de abastecimento nos postos de gasolina no Espírito Santo está perto de ser resolvido. O navio carregado de combustível, que estava atracado no Porto de Tubarão, concluiu a descarga do material na madrugada desta sexta-feira (13), às 4h30 da manhã. A informação foi confirmada pela assessoria da Vale.
A partir de agora, o que resta para a situação ser totalmente resolvida é a entrega da gasolina em todos os postos. De acordo com informações passadas pela BR Distribuidora, os postos de bandeira branca, que não têm vínculo direto com nenhuma marca específica, são os últimos a receber o combustível.
Na manhã desta sexta-feira, a reportagem da CBN Vitória passou por um posto de bandeira branca, na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, que estava sem combustível há dois dias.
A entrega de combustível ao Espírito Santo foi prejudicada pois o navio que traz o combustível ao Estado ficou parado por quase seis dias, aguardando a fila de embarcações para atracar no Porto de Tubarão, em Vitória.
O medo de ficar sem combustível fez com que centenas de motoristas formassem longas filas em postos que tinham gasolina disponível. O Ministério Público informou que está analisando o aumento no preço da gasolina em alguns estabelecimentos, que reajustaram o valor em até R$ 0,50 depois que postos ficaram sem combustíveis na Grande Vitória.

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