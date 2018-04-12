Navio atraca em Vitória e Ministério Público mira valor da gasolina

Posto amanheceu sem combustível, na Enseada do Suá Crédito: Caíque Verli

Os postos de combustível estão na mira do Ministério Público Estadual. O órgão disse que está analisando o aumento no preço da gasolina em alguns estabelecimentos, que reajustaram o valor em até R$ 0,50 depois que postos ficaram sem combustíveis na Grande Vitória.

O navio que traz o combustível para o Espírito Santo ficou parado por quase seis dias, aguardando a fila de navios para atracar no Porto de Tubarão, em Vitória. A Vale, responsável pelo porto, diz que não há problema no porto e que o desabastecimento não tem relação com as operações do terminal. Já a Petrobras Distribuidora disse que o navio está atracado desde a noite de quarta-feira (11) e está descarregando o combustível.

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Vanderlei Gomes reclamou do preço da gasolina Crédito: Caíque Verli

O fato é que alguns postos de Vitória, Vila Velha e Cariacica continuavam sem combustível na manhã desta quinta. E o preço não parou de subir em vários estabelecimentos visitados pela reportagem. Em um deles, na avenida Carlos Lindenberg, o valor aumentou 45 centavos durante a manhã para R$ 4,08.

Claro, quem é motorista não está nada satisfeito. Vanderlei Gomes, músico de Vila Velha, contou que um posto da cidade aumentou o preço da gasolina em 40 centavos, entre a manhã e a noite de terça-feira (10).

"Não tem como a gente ficar satisfeito, né. Tudo sobe, menos o salário que permanece a mesma coisa. Sobe a gasolina. O preço é repassado para o consumidor", desabafou.

A jardineira Natália Cardoso foi surpreendida quando chegou em um posto de Vila Velha e não tinha gasolina e diesel. Ela disse que tem percebido nos últimos dias um aumento no valor cobrado.

"Tenho que caçar outro posto para ver se eu encontro ainda para ir trabalhar senão ainda chego atrasada. Só está aumentando cada dia mais e com isso vai ficando complicado", reclamou.

Em compensação, um posto, também na avenida Carlos Lindenberg, registrou uma fila enorme durante a manhã porque estava vendendo gasolina mais em conta, por R$ 3,57. Por nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) criticou a falta de transparência na distribuição dos combustíveis e disse que os estabelecimentos também são vítimas dos agentes logísticos, que "não dão explicações claras para o desabastecimento". Sobre o aumento nos preços, alegou que o mercado é livre, que o preço depende única e exclusivamente de cada revendedor individualmente.

Com gasolina mais barata, posto teve fila em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

NOTA DA ANP

ANP acompanha o abastecimento nacional de combustíveis. O suprimento de diesel e gasolina das distribuidoras que abastecem a Grande Vitória chega principalmente através dos portos de Tubarão e Vitória (Vila Velha).

A atual programação de navios conta com uma carga de gasolina sendo descarregada hoje no Porto de Tubarão e um navio de diesel fundeado, aguardando para descarregar, no porto de Vitória.