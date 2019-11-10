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preocupação no litoral

"Não sabemos a dimensão do problema", diz Casagrande sobre óleo no ES

De volta ao posto, governador disse em coletiva que o óleo chegou de forma mais "amena" ao Estado, mas alertou não ser possível dimensionar os danos provocados nas praias do Litoral Norte

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 15:52

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 nov 2019 às 15:52
mapa mostra registro de óleo na Praia de Guriri Crédito: Divulgação
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), garantiu que o Estado está preparado para minimizar os danos provocados pelas manchas de óleo que atingem o Litoral Norte do Estado. Em entrevista coletiva neste domingo (10), afirmou que o produto chegou de "forma mais amena" quando comparado com o Nordeste do país, mas alertou que ainda não é possível dimensionar o tamanho dos problemas.
"A primeira preocupação é com o meio ambiente. Ainda não sabemos a dimensão dos problemas causados porque aquilo que a gente vê estamos retirando, que é o óleo que fica na lâmina d'água, superficial. Mas não sabemos ainda o impacto desse óleo abaixo da linha d'água. Nossa preocupação é com a proteção do meio ambiente, dos estuários, dos manguezais, foz de rios", afirmou Casagrande.
O governo apresentou o cronograma de ações que vem sendo executadas há um mês, quando ainda não se sabia se as manchas chegariam mesmo ao Espírito Santo.
"Nós nos preparamos para diminuir o impacto. Já temos quase um mês de preparação. Estamos retirando o óleo do mar de forma planejada, com as pessoas equipadas. Que continue com um impacto menor para que a gente trabalhe para não afetar em nada o turismo", disse.
Casagrande se reúne, ainda neste domingo, com o Comitê de Preparação da Crise, formado por órgãos dos governos estadual e federal, que trata sobre a mancha de óleo que atinge o litoral brasileiro. A imprensa não foi liberada para acompanhar a reunião.
Casagrande reassumiu o governo do Estado neste domingo. Ele estava ficou uma semana no exterior, em uma viagem à Europa, que teve como objetivo a captação de novas iniciativas tecnológicas. Na última semana, a vice Jaqueline Moraes (PSB) ficou à frente do governo como governadora interina.

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