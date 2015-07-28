'Não me arrependo', diz menor detido por matar vítima em tentativa de roubo

Um adolescente de 16 anos, acusado do assassinato de um representante comercial na porta de um restaurante no Bairro de Fátima, na Serra, no final da noite desta segunda-feira (27), foi apreendido na casa da mãe, em Valparaíso, na Serra.

O menor confessou o crime e disse que não se arrepende do que fez. De acordo com ele, o roubo do caminhonete Toyota Hilux teria sido encomendado por R$ 5 mil e ele lucraria R$ 2 mil. Ele seguiu até as proximidades do restaurante para realizar o assalto acompanhado de um outro homem, que o aguardava em um veículo Ford Fiesta branco.

Câmeras de vigilância do restaurante registraram o momento da tentativa de assalto. Nas imagens, é possível ver a vítima retirando as crianças da caminhonete antes de reagir ao assalto. Veja o vídeo abaixo.

Na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, na manhã desta terça, o menor disse que a culpa era da vítima. "Quase que eu morri. Já foi agora, eu não me arrependi de nada não, tô normal. Ele que pediu isso, agora é puxar cadeia", disse, friamente.

O delegado que efetuou a apreensão, Rodrigo Sandi Mori, informou que o menor deixou o celular dentro do veículo do representante ao fugir. Desta forma, o delegado conseguiu realizar a identificação do suspeito em parceria com a Polícia Militar.

Os policiais chegaram até a casa da sogra do menor, em São Diogo, onde mora o filho de um ano do acusado. Lá conseguiram a informação de que o menor estaria em Valparaíso, na casa da mãe. Os policiais seguiram em diligência e realizaram a apreensão.

O crime

A vítima, Alexandro José da Silva, estava com a família no carro, uma caminhonete Hilux, em frente a um restaurante no Bairro de Fátima, na Serra. No veículo estavam a mulher dele e duas filhas pequenas.

A família chegava ao restaurante para comemorar o aniversário de 4 anos de uma das filhas. O representante ainda conseguiu tirar a família do carro e entrar em luta corporal com o menor. Durante a briga, o acusado conseguiu realizar dois disparos, um acertou a cabeça da vítima.