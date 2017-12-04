"Não há dúvidas de que Thayná foi estuprada", diz José Lopes

O delegado José Lopes não tem dúvidas: Thayná foi estuprada por Ademir Crédito: Gazeta Online

O acusado de matar a menina Thayná Andressa de Jesus, 12 anos, Ademir Lúcio Ferreira, 55 anos, será indiciado pelos crimes de homicídio, estupro e ocultação de cadáver. Nesta segunda-feira (4), a polícia confirmou que a ossada encontrada em Viana, no dia 10 de novembro, é da menina. De acordo com o delegado José Lopes, o laudo cadavérico não conseguiu identificar se Thayná foi abusada sexualmente, mas isso não vai impedir que Ademir seja indiciado também por esse crime.

“Ele vai ser indiciado por estupro, não abro mão disso. Pelas evidências verificamos que essa menina sofreu bastante”, afirmou.

O delegado também destacou que não foi possível apontar a causa da morte, mas a hipótese de afogamento foi descartada. José Lopes disse que Ademir mentiu várias vezes durante o depoimento. “A versão dele é que ele foi seduzido, depois ele disse que Thayná saiu correndo pelo mato, que ele correu atrás e ela se afogou. Nada disso é verdade, se fosse afogamento, o perito ia dizer afogamento. Se a causa da morte é indeterminada, afogamento não foi”, destacou.

O delegado acrescentou ainda que Ademir pega informações na mídia para construir uma história sobre o fato. “Foi falado que a ossada tinha sido encontrada perto de uma lagoa. O Ademir então disse que Thayná morreu afogada na lagoa, mas a ossada não foi encontrada perto da lagoa, no local não existe lagoa, apenas brejo”.

Apesar de o laudo não apontar a causa da morte, José Lopes afirma que Thayná sofreu muito antes de morrer. “Eu fui ao DML e a causa foi inconclusiva porque só encontramos ossos. Mas acreditamos, por causa das investigações e do depoimento dele, que houve violência para essa menina ter morrido dessa forma”, contou.

Segundo o delegado, a perícia realizada no veículo onde Thayná foi vista com vida pela última vez pode conter provas de que ela sofreu violência sexual. O resultado deve ser divulgado ainda esta semana. O veículo foi encontrado em uma oficina mecânica de Guarapari.

OSSADA É DA MENINA THAYNÁ

Clemilda recebeu a confirmação de que a ossada é de Thayná Crédito: Sullivan

A angústia de Clemilda Aparecida de Jesus, de 31 anos, terminou nesta segunda-feira (04). Depois de 25 dias, o resultado do exame de DNA foi divulgado. Clemilda esteve hoje pela manhã na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e recebeu da polícia a confirmação de que a ossada encontrada em Viana é mesmo da filha dela, Thayná Andressa de Jesus do Prado, de 12 anos.

Por telefone, Clemilda conversou com a produção da TV Gazeta e, muito emocionada, confirmou o resultado.

A ossada da menina Thayna foi encontrada no dia 10 de novembro , em um brejo próximo a uma lagoa de Viana, na localidade de Areinha. De acordo com a polícia, Ademir Lúcio Araújo Ferreira, de 52 anos, acusado de sequestrar a garota, usava aquela área para cometer os crimes contra as vítimas dele. No local também foi encontrado um vestido de criança, muito semelhante ao que Thayná usava no dia do sequestro.

A ossada foi encontrada 24 dias após o desaparecimento da menina. Na ocasião, com o material biológico de Thayná já coletado, a polícia encaminhou a ossada para a realização de um exame de DNA.

DESAPARECIMENTO

Thayná Andressa de Jesus do Prado, de 12 anos, desapareceu no bairro Universal, em Viana, no dia 17 de outubro Crédito: Ruhani Maia

Thayná Andressa de Jesus do Prado, de 12 anos, desapareceu no bairro Universal, em Viana, no dia 17 de outubro. Ela foi vista pela última vez quando entrava em um carro após deixar um supermercado no bairro onde mora. Segundo investigações, o veículo pertence a Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, de 52 anos. O homem tem passagens pela polícia e saiu da cadeia em dezembro do ano passado, depois de cumprir pena por homicídio. Ele é acusado de estuprar uma criança de 11 anos três dias antes do sequestro de Thayná.

Depois de um longo trabalho de buscas, o Ademir foi encontrado pela polícia no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul , no dia 13 de novembro, três dias depois que a ossada foi encontrada. A mãe da menina chegou a fazer diversos protestos na Grande Vitória como forma de pressionar as autoridades a descobrirem o paradeiro da filha e do sequestrador.

VÍDEO DO SEQUESTRO

ADEMIR CONTOU DETALHES DO CRIME

Ademir Lúcio Araújo Ferreira, de 55 anos, contou, em vídeo, após ser preso, detalhes do dia do crime. Durante a confissão, ele garantiu que o corpo da menina está dentro de uma lagoa em Viana.

Ele conta que, após a menina entrar no carro, dirigiu em direção à lagoa e parou o carro próximo ao local. De acordo com Ademir, em determinado momento ele convidou a menina para ter uma relação sexual, que negou.

Ademir é acusado de estuprar e matar a menina Thayná Crédito: Bernardo Coutinho