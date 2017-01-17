Não faz sentido vacinar as pessoas em áreas urbanas no Espírito Santo, afirma infectologista

A notícia de que mais de 80 macacos morreram nos últimos dias no Espírito Santo por suspeita de febre amarela deixou os capixabas preocupados. Apesar de as mortes dos animais terem sido registradas em cidades do interior, a procura pela vacina que protege contra a doença na Grande Vitória tem sido grande. Porém, o médico infectologista Aloísio Falqueto explica que, por enquanto, a população da região metropolitana não precisa tomar a vacina.

O médico diz que existem dois tipos de febre amarela: a urbana e a silvestre. No Estado, a suspeita é que os macacos possam ter morrido pela febre amarela silvestre, onde a transmissão acontece pela picada do mosquito silvestre, por isso, apenas moradores da áreas rurais estariam mais suscetíveis ao vírus.

Your browser does not support the audio element. Não faz sentido as pessoas em áreas urbanas no Espírito Santo, afirma infectologista

“Quem deve ser vacinado no Espírito Santo são pessoas que trabalham nas áreas rurais, próximas às matas. É uma parcela muito pequena da população, talvez 5%. Trabalhando próximo da mata ele pode ser picado por um mosquito”, disse em entrevista à Rádio CBN Vitória.

O médico destaca que há mais de 60 anos não há registro de febre amarela silvestre no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o último caso de febre amarela urbana no Estado foi registrado há 74 anos. Por isso, o especialista salienta que a população das grande cidades não precisam se imunizar neste momento.

“As pessoas que moram nas cidades não precisam se imunizar, pois, não há suspeita de transmissão urbana. Não tem sentido vacinar as pessoas das cidades do Espírito Santo”, afirmou.

Imunização

A indicação da vacina é para as pessoas que moram ou trabalham em áreas rurais ou para quem vai viajar para locais com alerta de febre amarela. Após tomar a vacina a pessoa fica protegida contra a doença por dez anos. A proteção começa dez dias após a imunização.