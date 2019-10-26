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"Não existe povo melhor que o brasileiro", diz dom Antônio Bragança

O príncipe participa do 1° Encontro Monárquico do Espírito Santo neste sábado (26)

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 14:30

Publicado em 

26 out 2019 às 14:30
“Não existe povo melhor que o brasileiro.” Com essas palavras o príncipe dom Antônio de Orleans e Bragança, 69 anos, define sua visão sobre o Brasil. Demonstrando otimismo com o país e acreditando em dias melhores na política, o monarca participa do 1º Encontro Monárquico do Espírito Santo neste sábado (26) no auditório da Fecomércio-ES, em Vitória.
Não existe povo melhor que o brasileiro, diz dom Antônio Bragança
O príncipe é o terceiro na linha de sucessão ao trono e à coroa brasileira. Ele é bisneto da princesa Isabel e trineto do imperador Dom Pedro II. Durante o evento, ele abordou temas relacionados à história política do país e defendeu os ideias monárquicos para solucionar os problemas do país. Em referência ao governo do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL) ele defendeu que o "atualmente estamos muito bem! O nosso atual chefe de Estado, o presidente, está muito bem cercado de ministros", destacou.
Na oportunidade ele também fez referência ao tempo no qual o Partido dos Trabalhadores (PT) esteve na presidência. "Nós escapamos há pouco tempo de uma ‘tirania’ e tivemos várias manifestações contra a corrupção, que foram espontâneas da população. O povo já não aguentava mais e não queria um país com a bandeira vermelha, mas voltar a ter a bandeira verde e amarela", defendeu.
Público presente no 1º Encontro Monárquico do ES Crédito: Adalberto Cordeiro
CIDADE ACOLHEDORA
Dom Antônio também destacou como foi a experiência de conhecer o Espírito Santo pela primeira vez. "As expectativas são as melhores possíveis em conhecer o Espírito Santo e tenho sentido uma acolhida muito grande. Não conhecia Vitória e fiquei impressionado com a beleza da cidade e com a acolhida do povo capixaba. Eu já ouvido falar de vários parentes que já estiveram aqui e que, realmente, é um estado especial", explicou.
Durante o evento ele também defendeu que é necessário que a população se aprofunde mais sobre o funcionamento do sistema monárquico. "A Monarquia traria estabilidade, harmonia e continuidade. O monarca tem a função de harmonizar os poderes", finalizou.

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