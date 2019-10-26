"Não existe povo melhor que o brasileiro", diz dom Antônio Bragança

“Não existe povo melhor que o brasileiro.” Com essas palavras o príncipe dom Antônio de Orleans e Bragança, 69 anos, define sua visão sobre o Brasil. Demonstrando otimismo com o país e acreditando em dias melhores na política, o monarca participa do 1º Encontro Monárquico do Espírito Santo neste sábado (26) no auditório da Fecomércio-ES, em Vitória.

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O príncipe é o terceiro na linha de sucessão ao trono e à coroa brasileira. Ele é bisneto da princesa Isabel e trineto do imperador Dom Pedro II. Durante o evento, ele abordou temas relacionados à história política do país e defendeu os ideias monárquicos para solucionar os problemas do país. Em referência ao governo do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL) ele defendeu que o "atualmente estamos muito bem! O nosso atual chefe de Estado, o presidente, está muito bem cercado de ministros", destacou.

Na oportunidade ele também fez referência ao tempo no qual o Partido dos Trabalhadores (PT) esteve na presidência. "Nós escapamos há pouco tempo de uma ‘tirania’ e tivemos várias manifestações contra a corrupção, que foram espontâneas da população. O povo já não aguentava mais e não queria um país com a bandeira vermelha, mas voltar a ter a bandeira verde e amarela", defendeu.

Público presente no 1º Encontro Monárquico do ES Crédito: Adalberto Cordeiro

CIDADE ACOLHEDORA

Dom Antônio também destacou como foi a experiência de conhecer o Espírito Santo pela primeira vez. "As expectativas são as melhores possíveis em conhecer o Espírito Santo e tenho sentido uma acolhida muito grande. Não conhecia Vitória e fiquei impressionado com a beleza da cidade e com a acolhida do povo capixaba. Eu já ouvido falar de vários parentes que já estiveram aqui e que, realmente, é um estado especial", explicou.