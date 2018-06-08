Pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin cumpre agenda em Vitória Crédito: Regina Trindade/ CBN Vitória

Em visita ao Espírito Santo, nesta sexta-feira, o pré-candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou que o PSDB já formou uma aliança com quatro partidos para a disputa ao Planalto em outubro. O presidenciável, no entanto, não detalhou quais as legendas que já fecharam com o partido. Segundo ele, o PSDB prefere que as próprias siglas manifestem apoio. Alckmin esteve no Galpão das Paneleiras, no bairro Goiabeiras, em Vitória, onde cumpriu agenda pela manhã.

"Tem várias hipóteses, mas hoje nós estamos caminhando para ter, além do PSDB, mais quatro partidos. Uma aliança já de cinco partidos, sem a questão da vice ser discutida. Acho que essa aliança será ampliada e a escolha vai se dar ao final do mês de julho", disse.

Questionado sobre o ambiente política, a crise econômica que afeta o país e seu posicionamento de campanha para o enfrentar esse cenário, o pré-candidato afirmou que uma das soluções é a reforma política.

"Acho que a crise política nós vamos resolver primeiro com a eleição. A eleição traz legitimidade a quem for eleito, para poder implementar as reformas, e o Brasil reencontrar o caminho do emprego, crescimento e investimento, e com reformas estruturantes, entre elas a reforma política. Não é possível o Brasil continuar tendo 35 partidos políticos e não ter voto distrital. Aí que está a origem dos nossos grandes problemas". afimou.

Your browser does not support the audio element. Não é possível o país continuar com 35 partidos, diz Alckmin no ES

O PSDB, assim como outros nomes fortes da política nacional, ainda não definiu vices ou quadros de aliança. Mesmo a 40 dias para o início das convenções partidárias, o partido prevê para julho a definição da chapa para o pleito eleitoral para a presidência deste ano. Ao ser questionado sobre a possibilidade de conversar com Marina Silva para compor uma chapa, o pré-candidato apenas relatou ter respeito pela figura da ex-senadora. Lembrando que Marina declarou nesta semana que "de jeito nenhum" formaria chapa com Alckmin.

"Um grande respeito pela Marina Silva, um belo quadro, uma pessoa que tem espírito público. Ela é pré-candidata, então nós respeitamos. Eu acho que é importante a sua participação (no processo eleitoral)."