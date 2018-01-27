Nadador entra no mar com os olhos vendados Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Pessoas com algum tipo de deficiência lançaram um desafio para um grupo de nadadores: entrar no mar com os pés amarrados ou com os olhos vendados. O desafio foi aceito e cerca de 40 pessoas participaram do evento “Sentir na pele”, no projeto Praia Legal, que auxilia pessoas com deficiências a entrarem no mar na Praia da Costa, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Nadadores aceitam desafio e entram no mar amarrados

O cadeirante Luís Carlos de Oliveira, de 48 anos, participa de competições de natação e costuma frequentar a Praia da Costa. Ele conta que, uma vez, foi acompanhar as irmãs na praia e, desde então, ele não parou de nadar no mar. Luís foi uma das pessoas que fizeram o desafio para quem não tem deficiência.

Luís Carlos de Oliveira propôs o desafio "Sentir na Pele" Crédito: Rafael Monteiro de Barros

“Esses nadadores que vieram já são profissionais, mas existe muita gente que vem à praia se divertir sem pensar que há deficientes visuais e cadeirantes na água, como se o mar fosse só deles. Foi por isso que surgiu essa ideia.”

O empresário Altemar Lopes faz parte do grupo Nadadores do Mar, que aceitou o desafio feito por Luís. Segundo o empresário, 40 nadadores do grupo participaram da ação para sentir na pele como é entrar no mar com algum tipo de limitação física. Ele contou um pouco da experiência de nadar sem enxergar.

“Foi marcante, vou guardar para a vida toda. Desde sair da areia, até chegar à beira da água, sentir o cheiro e ouvir o barulho do mar. Logo depois, quando eu entrei acompanhado do guarda-vidas, eu senti pânico porque não enxergava. Depois, quando eu fiquei mais tranquilo, eu comecei a sentir a sensação gostosa de ser abraçado pelo mar.”

Helena Maria de Oliveira é cadeirante Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para os participantes do projeto Praia Legal, esse contato com a natureza é muito importante. A cadeirante Helena Maria de Oliveira diz como se sente ao tomar um banho de mar. “Eu sou livre para fazer o que eu quiser dentro do mar. Eu amo isso aqui.”

Liberdade também foi o sentimento de Geraldo Vieira Junior, que tem os movimentos das pernas limitados. Neste sábado, ele foi pela primeira vez ao projeto Praia Legal, na Praia da Costa. “A sensação é de liberdade, de ser bem tratado de se sentir humano.”