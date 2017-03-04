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MUTIRÃO FEBRE AMARELA

Na Serra, atendimento no Pavilhão de Carapina foi mais ágil

Apesar da grande quantidade de pessoas, o atendimento recebeu elogios da população

Publicado em 04 de Março de 2017 às 13:59

Publicado em 

04 mar 2017 às 13:59
As cenas de filas imensas formadas por pessoas que buscavam a vacina contra febre amarela se repetiram em toda a Grande Vitória na manhã deste sábado (4). No Pavilhão de Carapina, na Serra, apesar da grande quantidade de pessoas, o atendimento recebeu elogios da população.
Enquanto muita gente reclamou de esperar horas na fila em volta do estádio Kleber Andrade, o atendimento no Pavilhão de Carapina foi mais ágil. As amigas Eliana Borges e Damaica Mendonça, moradoras do bairro Morada de Laranjeiras, que estavam com os filhos, elogiaram o atendimento
Na Serra, atendimento no Pavilhão de Carapina foi mais ágil
As duas chegaram ao local de vacinação às 7 horas. O portão foi aberto às 9h e pouco mais de uma hora depois as duas já estavam indo para casa. Elas contam que a vacinação foi muito mais veloz do que elas imaginavam. As amigas imaginavam que só conseguiriam sair do local na tarde deste sábado (04) e acabaram surpreendidas positivamente.
Com 40 mil doses de vacinas disponíveis, o contingente no mutirão no Pavilhão de Carapina foi de 550 pessoas, entre enfermeiros, agentes de segurança e pessoas da organização. Nesse total, estavam 112 aplicadores de vacina e também 120 pessoas responsáveis por fazer a triagem dos moradores da cidade.

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