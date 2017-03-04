As cenas de filas imensas formadas por pessoas que buscavam a vacina contra febre amarela se repetiram em toda a Grande Vitória na manhã deste sábado (4). No Pavilhão de Carapina, na Serra, apesar da grande quantidade de pessoas, o atendimento recebeu elogios da população.

Enquanto muita gente reclamou de esperar horas na fila em volta do estádio Kleber Andrade, o atendimento no Pavilhão de Carapina foi mais ágil. As amigas Eliana Borges e Damaica Mendonça, moradoras do bairro Morada de Laranjeiras, que estavam com os filhos, elogiaram o atendimento

Your browser does not support the audio element. Na Serra, atendimento no Pavilhão de Carapina foi mais ágil

As duas chegaram ao local de vacinação às 7 horas. O portão foi aberto às 9h e pouco mais de uma hora depois as duas já estavam indo para casa. Elas contam que a vacinação foi muito mais veloz do que elas imaginavam. As amigas imaginavam que só conseguiriam sair do local na tarde deste sábado (04) e acabaram surpreendidas positivamente.