Os comerciantes da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, deram um jeitinho para curtir o jogo do Brasil pelas oitavas da Copa do Mundo no meio do expediente desta segunda-feira (02). A Associação dos Comerciantes do bairro, Uniglória, colocou um telão no meio da rua para todo mundo acompanhar a partida contra o México.
Na Glória, público comemora vitória do Brasil e canta quero folga
Clientes e funcionários de mais de 1000 lojas da região sofreram com o jogo, ficaram apreensivos com o zero a zero do primeiro tempo, mas explodiram de alegria quando o Neymar marcou o primeiro gol. Enquanto isso, as lojas ficaram fechadas e só foram reabertas após o final, que confirmou a vitória da seleção e a ida para as quartas.
Uma das mais empolgadas na torcida era a publicitária Sheila Rodrigues. Ela se recupera de uma cirurgia, mas nem mesmo o pós-operatório foi impedimento para ela extravasar a torcida na Glória, com muito grito e muita festa.
"E olha que é prótese de mama, hein. Não posso levantar o braço, mas estou dando um jeito. Sou brasileira, ora bolas", riu a publicitária.
Cada vez mais à vontade em campo, Neymar foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador na vitória brasileira por 2 x 0. Outros atletas do Brasil também chamaram a atenção. O professor de zumba Tales Marques escolheu outro destaque da partida.
"O Willian desenvolveu bastante, gostei dele. Agora só falta o Jesus desabrochar. Ele está com o psicológico meio abalado por causa da pressão", comentou.
Tales acompanhou o jogo com um grupo de amigos na Glória. A turma escolheu um grito diferente depois que o árbitro apitou o final do jogo para fazer um pedido especial aos chefes para a próxima sexta-feira, quando o Brasil entra em campo pelas quartas de final.
"Eu quero folga, eu quero folga, eu quero folga, eu estou de folga", cantou o grupo.
O próximo jogo da seleção brasileira está marcado para às 15h. As lojas da região informaram que o horário de funcionamento neste dia será de 9h às 14h.