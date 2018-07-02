Comerciantes assistiram ao jogo na Glória e ficaram apreensivos no primeiro tempo Crédito: Caíque Verli

Os comerciantes da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, deram um jeitinho para curtir o jogo do Brasil pelas oitavas da Copa do Mundo no meio do expediente desta segunda-feira (02). A Associação dos Comerciantes do bairro, Uniglória, colocou um telão no meio da rua para todo mundo acompanhar a partida contra o México.

Your browser does not support the audio element. Na Glória, público comemora vitória do Brasil e canta quero folga

Clientes e funcionários de mais de 1000 lojas da região sofreram com o jogo, ficaram apreensivos com o zero a zero do primeiro tempo, mas explodiram de alegria quando o Neymar marcou o primeiro gol. Enquanto isso, as lojas ficaram fechadas e só foram reabertas após o final, que confirmou a vitória da seleção e a ida para as quartas.

A publicitária Sheila Silva Rodrigues comemorou a vitória do Brasil Crédito: Caíque Verli

Uma das mais empolgadas na torcida era a publicitária Sheila Rodrigues. Ela se recupera de uma cirurgia, mas nem mesmo o pós-operatório foi impedimento para ela extravasar a torcida na Glória, com muito grito e muita festa.

"E olha que é prótese de mama, hein. Não posso levantar o braço, mas estou dando um jeito. Sou brasileira, ora bolas", riu a publicitária.

Cada vez mais à vontade em campo, Neymar foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador na vitória brasileira por 2 x 0. Outros atletas do Brasil também chamaram a atenção. O professor de zumba Tales Marques escolheu outro destaque da partida.

"O Willian desenvolveu bastante, gostei dele. Agora só falta o Jesus desabrochar. Ele está com o psicológico meio abalado por causa da pressão", comentou.

Tales acompanhou o jogo com um grupo de amigos na Glória. A turma escolheu um grito diferente depois que o árbitro apitou o final do jogo para fazer um pedido especial aos chefes para a próxima sexta-feira, quando o Brasil entra em campo pelas quartas de final.

"Eu quero folga, eu quero folga, eu quero folga, eu estou de folga", cantou o grupo.