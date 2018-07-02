Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Vila Velha

Na Glória, público comemora vitória do Brasil e canta: "Quero folga"

A Associação dos Comerciantes do bairro, Uniglória, colocou um telão no meio da rua

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 15:42

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 jul 2018 às 15:42
Comerciantes assistiram ao jogo na Glória e ficaram apreensivos no primeiro tempo Crédito: Caíque Verli
Os comerciantes da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, deram um jeitinho para curtir o jogo do Brasil pelas oitavas da Copa do Mundo no meio do expediente desta segunda-feira (02). A Associação dos Comerciantes do bairro, Uniglória, colocou um telão no meio da rua para todo mundo acompanhar a partida contra o México.
Na Glória, público comemora vitória do Brasil e canta quero folga
Clientes e funcionários de mais de 1000 lojas da região sofreram com o jogo, ficaram apreensivos com o zero a zero do primeiro tempo, mas explodiram de alegria quando o Neymar marcou o primeiro gol. Enquanto isso, as lojas ficaram fechadas e só foram reabertas após o final, que confirmou a vitória da seleção e a ida para as quartas.
A publicitária Sheila Silva Rodrigues comemorou a vitória do Brasil Crédito: Caíque Verli
Uma das mais empolgadas na torcida era a publicitária Sheila Rodrigues. Ela se recupera de uma cirurgia, mas nem mesmo o pós-operatório foi impedimento para ela extravasar a torcida na Glória, com muito grito e muita festa.
"E olha que é prótese de mama, hein. Não posso levantar o braço, mas estou dando um jeito. Sou brasileira, ora bolas", riu a publicitária.
Cada vez mais à vontade em campo, Neymar foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador na vitória brasileira por 2 x 0. Outros atletas do Brasil também chamaram a atenção. O professor de zumba Tales Marques escolheu outro destaque da partida.
"O Willian desenvolveu bastante, gostei dele. Agora só falta o Jesus desabrochar. Ele está com o psicológico meio abalado por causa da pressão", comentou.
Tales acompanhou o jogo com um grupo de amigos na Glória. A turma escolheu um grito diferente depois que o árbitro apitou o final do jogo para fazer um pedido especial aos chefes para a próxima sexta-feira, quando o Brasil entra em campo pelas quartas de final.
"Eu quero folga, eu quero folga, eu quero folga, eu estou de folga", cantou o grupo.
O próximo jogo da seleção brasileira está marcado para às 15h. As lojas da região informaram que o horário de funcionamento neste dia será de 9h às 14h. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados